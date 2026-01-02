Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 2 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Concerto de Reis con De Ruada, unha tradición do Nadal ourensán

O concerto de Reis da coral De Ruada é unha das citas obrigadas na axenda de Nadal da cidade, que a agrupación leva ofrecendo dendeo ano 1991. Nel ofrecerán, ademais dunha fermosa selección de cantos de Nadal e Reis da polifonía universal, panxoliñas populares e de autores que tiveron, e mesmo teñen aínda algún deles, estreitos vínculos con Ourense e, dun xeito especial, con De Ruada, como Antonio Jaunsarás Sanmiguel, Juan José Rumbao Requejo... O concerto, no que participarán os grupos instrumental e de baile, estará dirixido polo director artístico Xoán Antón Vázquez Casas, coa colaboración de Irma Fernández no órgano, Gonzalo Abelairas na dirección do grupo instrumental e Ismael Rodríguez na do grupo de baile.

ONDE: IGREXA DE SANTIAGO DAS CALDAS

CANDO: ÁS 19,30 HORAS

INAUGURACIÓN

Ourense / “Retratos”

Nueva exposición de Roberto Muradás, artista ourensano que trabaja con tinta y la técnica del puntillismo. Se formó en el taller de diseño de la Escuela Obradoiro Auria, donde recibió clases de Xosé Lois Vázquez “Che”, Manolo Vaicheboa y Baldomero Moreiras, entre otros.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: HASTA EL 31 DE ENERO

MUSICAL

Ourense / “El mago de Oz”

Una gran producción familiar que reinterpreta el clásico cuento de Frank Baum con una puesta en escena llena de color, humor y canciones inolvidables. Un espectáculo pensado para un amplio espectro de edades, ideal para disfrutar en familia.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

MÚSICA

Ourense / Concierto de Año Nuevo

La Strauss Filarmónica de Moldavia, con sede en Chisinau y fundada hace 18 años, ofrecerá un programa al más puro estilo vienés, con valses, polcas y marchas de la familia Strauss, así como obras de Brahms o Dvořák, entre otros.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Abril Fado Atlántico

El Liceo inaugura su agenda musical del año con el grupo Abril Fado Atlántico, una propuesta que tiende puentes culturales a través de un viaje sonoro. La formación, compuesta por voz y guitarras, destaca por su interpretación de la música tradicional portuguesa fusionada con influencias contemporáneas del arco atlántico.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

GASTRONOMÍA

Bande / Ruta de pinchos

La localidad celebra la Navidad con un recorrido gastronómico por sus bares, con pinchos creativos, productos de calidad, música en la calle y sorteos con premios en metálico. Todos los pinchos tendrán un precio de 2 euros.

DÓNDE: LOCALES DE HOSTELERÍA

CUÁNDO: HOY Y MAÑANA

CINE

Verín / “Nuremberg”

Tras el fin de la II Guerra Mundial y durante los juicios de Núremberg, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley debe determinar si los principales dirigentes nazis son aptos para ser juzgados, viéndose envuelto en una compleja relación psicológica con Hermann Göring.