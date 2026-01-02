PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 2 de enero?
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
O concerto de Reis da coral De Ruada é unha das citas obrigadas na axenda de Nadal da cidade, que a agrupación leva ofrecendo dendeo ano 1991. Nel ofrecerán, ademais dunha fermosa selección de cantos de Nadal e Reis da polifonía universal, panxoliñas populares e de autores que tiveron, e mesmo teñen aínda algún deles, estreitos vínculos con Ourense e, dun xeito especial, con De Ruada, como Antonio Jaunsarás Sanmiguel, Juan José Rumbao Requejo... O concerto, no que participarán os grupos instrumental e de baile, estará dirixido polo director artístico Xoán Antón Vázquez Casas, coa colaboración de Irma Fernández no órgano, Gonzalo Abelairas na dirección do grupo instrumental e Ismael Rodríguez na do grupo de baile.
Ourense / “Retratos”
Nueva exposición de Roberto Muradás, artista ourensano que trabaja con tinta y la técnica del puntillismo. Se formó en el taller de diseño de la Escuela Obradoiro Auria, donde recibió clases de Xosé Lois Vázquez “Che”, Manolo Vaicheboa y Baldomero Moreiras, entre otros.
Ourense / “El mago de Oz”
Una gran producción familiar que reinterpreta el clásico cuento de Frank Baum con una puesta en escena llena de color, humor y canciones inolvidables. Un espectáculo pensado para un amplio espectro de edades, ideal para disfrutar en familia.
Ourense / Concierto de Año Nuevo
La Strauss Filarmónica de Moldavia, con sede en Chisinau y fundada hace 18 años, ofrecerá un programa al más puro estilo vienés, con valses, polcas y marchas de la familia Strauss, así como obras de Brahms o Dvořák, entre otros.
Ourense / Abril Fado Atlántico
El Liceo inaugura su agenda musical del año con el grupo Abril Fado Atlántico, una propuesta que tiende puentes culturales a través de un viaje sonoro. La formación, compuesta por voz y guitarras, destaca por su interpretación de la música tradicional portuguesa fusionada con influencias contemporáneas del arco atlántico.
Bande / Ruta de pinchos
La localidad celebra la Navidad con un recorrido gastronómico por sus bares, con pinchos creativos, productos de calidad, música en la calle y sorteos con premios en metálico. Todos los pinchos tendrán un precio de 2 euros.
Verín / “Nuremberg”
Tras el fin de la II Guerra Mundial y durante los juicios de Núremberg, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley debe determinar si los principales dirigentes nazis son aptos para ser juzgados, viéndose envuelto en una compleja relación psicológica con Hermann Göring.
