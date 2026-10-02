PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 2 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Nueva sesión del Foro La Región enmarcada en la programación del OUFF, que contará con la participación de Enrique Gato, director y creador de la saga de animación de Tadeo Jones, y la productora, directora y guionista gallega Chelo Loureiro. Ambos analizarán la evolución experimentada por el sector durante los últimos 25 años, desde unos inicios marcados por la escasez de profesionales y proyectos hasta su actual consolidación industrial y que los dos han vivido desde ámbitos diferentes. La charla podrá seguirse en directo en laregion.es.
O Centro de Estudos Chamoso Lamas do Carballiño organiza o seu XIV Congreso, centrado este ano na comarca do Ribeiro baixo o título “O Ribeiro: a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes”. A cita, de carácter bienal, terá lugar ata o domingo na Casa da Baxanca, na parroquia de Cabanelas, e abordará a comarca vitivinícola desde diferentes disciplinas como historia, meteoroloxía e climatoloxía, arqueoloxía, cultura do viño ou medio ambiente. Nesta primeira xornada haberá conferencias sobre árbores, a intelixencia artificial con pegada histórica, os espazos museísticos da provincia, as festas medievais en Ribadavia ou o conxunto arqueolóxico de Pena Corneira. Inscricións en centroestudioschamosolamas.com.
El Círculo Poético organiza la 16 edición del Encontro Internacional de Poesía “Víctor Campio”, que este año se celebra bajo el lema “Versos que quebran fronteiras”, consolidándose como un espacio de celebración, encuentro, unión e inspiración a través de la poesía. Hoy habrá un encuentro de música y poesía el centro comercial Ponte Vella a las 12,00 horas. Ya por la tarde, a las 19,30 horas, presentación dle libro “Mujeres de dos mundos” en Bonus Track y “jam session” en el restaurante Coto a las 22,30 horas.
La tercera edición de “Funtastik - No Limits” abre hoy sus puertas ofreciendo un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Las novedades de esta edición serán la megaestructura Grand Prix y zonas exclusivas de temática audiovisual. Estará abierto hasta el 12 de octubre y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com o en el propio recinto.
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