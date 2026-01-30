PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes, 30 de enero?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
O Carballiño acolle o Festival Máxico San Juan Bosco, unha cita que reunirá na vila a asociacións de magos de Ourense, Lugo e Portugal dende hoxe ata o domingo. O festival comeza esta tarde cunha misa na Igrexa da Veracruz na honra de San Juan Bosco, patrón dos magos. A partir das 20,30 horas, o café bar Lérida acollerá a Gala de apertura, na que participarán Magaldara, Mago Alvart e Mago Albert.
O sábado comezará co obradoiro de maxia infantil no hotel O Xardín, seguido da Gala familiar. Xa pola noite, ás 00,00 horas, O Casino será o escenario da Gala hora máxica, na que participarán O Gran Mago, Guto e Aris Villarino. O domingo, último día do festival, arrancará coa conferencia de Donald Lehn, máis coñecido como “Malo malísimo”, e a Gala de clausura porá o broche final ao festival a partir das 18,00 horas.
ONDE: O CARBALLIÑO
CANDO: ÁS 19,00 HORAS
ENCUENTRO
Ourense / Alcohólicos Anónimos
Información pública para asociaciones, instituciones y público en general. El acto es gratuito y tiene como objetivo dar a conocer la asociación y la forma en que los usuarios se recuperan de la enfermedad del alcoholismo, además de resolverles cualquier duda y poner al alcance de la sociedad toda su experiencia y recursos.
CULTURA
Ourense / “O entretemento en Ourense”
Recorrido cultural para adentrarse en la historia de la ciudad visitando lugares donde antes había cafés, teatros, salas de conciertos, cines, etc., de la mano de Xeitura. Para asistir es necesario inscribirse previamente presencialmente o llamando a los teléfonos 988 788 385 o 988 788 386.
TEATRO
Ourense / “Los lunes al sol”
Obra de teatro que plantea una poderosa reflexión sobre cómo las circunstancias económicas pueden moldear la identidad y las relaciones humanas. A través de su narrativa sincera, plantea preguntas sobre la justicia social y el sistema laboral contemporáneo, invitando a reflexionar sobre las desigualdades.
ESPECTÁCULO
Ourense / “Nymeria”
Espectáculo de Pablo Méndez Performances, una propuesta inmersiva y sorprendente para todos los públicos que invita a vivir un viaje intergaláctico lleno de magia, emoción y descubrimiento. Los espectadores se convierten en tripulantes de un transbordador espacial que los transportará a través de diferentes mundos fantásticos.
CINE
Verín / “Los domingos”
Una joven idealista y brillante de 17 años debe decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia sorprende a todos.
FIESTA
Ourense / San Brais
Fiestas en honor a San Brais hasta el domingo, con un programa de música y convivencia. Para combatir las bajas temperaturas, la comisión ha instalado una carpa climatizada. En esta primera jornada se celebra la tradicional Cena de San Brais a las 21,30 horas y, a partir de las 23,30 horas, pondrá la música la Disco Mobil Show.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes, 30 de enero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves, 29 de enero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles, 28 de enero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 27 de enero?
Lo último
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este viernes, 30 de enero, en Ourense