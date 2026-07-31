Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 31 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Cita con el pilates para conectar cuerpo, mente y salud al aire libre

Hoy, viernes 31 de julio

Viana do Bolo / Piscina municipal

A las 20:30 horas

Con inscripción

Viana do Bolo será escenario esta tarde de una de las actividades del programa estival de +Deporte La Región. En esta ocasión, se trata de una sesión de pilates con la que la organización del evento busca fomentar unos hábitos de vida saludables al tiempo que ofrece alternativas de ocio activo para vecinos y visitantes de la provincia. En la cita, los participantes tienen la oportunidad de trabajar la flexibilidad, la corrección postural y el fortalecimiento del cuerpo a través de ejercicios de respiración y control corporal. Inscripciones a través de pressclub.laregion.es.

Dani Ríos pregona el sabor del pimiento de A Arnoia

Hoy, viernes 31 de julio

A Arnoia / A Queixeira

A las 21:00 horas

Arranca la 47 edición de la Festa do Pemento de Arnoia con la lectura del pregón a cargo del cantante Dani Ríos, que dará inicio a tres días de gastronomía, verbena y tradición con actividades para todos los públicos. La noche de hoy estará amenizada por los grupos Dr. Slump y Combo Dominicano.

Mañana, sábado, la música tradicional gallega estará va presente en el Festival de Pandeireteiras “Arnoia viva” y se completa el programa con la concentración de vehículos clásicos. Ya el domingo, seguirá la música y las celebraciones religiosas.

Por supuesto, durante los tres días el pimiento de Arnoia se podrá degustar en diversas presentaciones, desde croquetas hasta los tradicionales rellenos.

Medio siglo de rock y los grandes éxitos de Burning, en O Carballiño

Hoy, viernes 31 de julio

O Carballiño / Plaza de Veracruz

A las 22:30 horas

Entrada libre

La legendaria banda de rock Burning llega a O Carballiño dentro del festival Ou Yeah!, dentro de su gira de celebración de medio siglo sobre los escenarios. El grupo, que ha convertido la noche, las calles y el rock and roll en una forma de vida, sigue afrontando cada concierto con la misma intención con la que empezaron, que no es otra que conectar con el público, remover recuerdos y hacer que cada canción vuelva a parecer nueva, disfrutando de algunos de sus grandes éxitos, como “¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?” o “Es especial”.

Gaitas gallegas, asturianas y leonesas resuenan en Xinzo

Hoy, viernes 31 de julio

Xinzo de Limia / Calles de la villa

A las 20:00 horas

Entrada libre

Comienzan tres días de música tradicional con el octavo Festival Internacional de Bandas de Gaitas Vila de Xinzo. En la jornada de hoy tendrán lugar los conciertos de la Banda de Gaitas Nova Fronteira y la Banda Gaites Villaviciosa El Gaiteru. A las 22,30 horas, la charanga Achicoria será quien recorra las calles con animación musical. Mañana y el domingo seguirán las actuaciones.