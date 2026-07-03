Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 3 de julio?

PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 4 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
O Carballiño aposta un verán máis pola música local e pon en marcha a sétima edición do ciclo Feito no Carballiño. A programación, que arranca esta tarde e remata o 15 de agosto, inclúe seis propostas musicais de distintos estilos, desde jazz a rumba, ska ou pop-rock. O dúo Elos con Marta (na imaxe) e Sérgio Tamus dará inicio ao ciclo hoxe mesmo coa súa proposta única que mistura as raíces galegas coas brasileiras. Mañá, sábado, será o cantautor Miño quen se suba enriba do escenario co seu repertorio de pop-rock. Neste caso, o concerto será na Praza Maior ás 20,30 horas. A programación continúa o sábado 18 de xullo coas actuacións de Cerva e de Sueños de Ítaca na Praza Maior; o venres 14 de agosto será a quenda de Susi Q’s, na Praza da Veracruz e pechará o programa o grupo Skádelos o sábado 15.
Las bibliotecas públicas municipales de A Ponte, San Francisco y A Carballeira acogen durante el verano varios espectáculos de cuentacuentos para los más pequeños. Las actuaciones tienen plazas limitadas y, para asistir, es necesario inscribirse de forma presencial o en el teléfono de cada biblioteca. La primera sesión será hoy con “Animaladas”, de Teatro Calavera. Inscripciones en el teléfono de la biblioteca de A Ponte, 988 605 751. Las siguientes serán el miércoles 15 con “Todos somos árboles. O bosque que na biblioteca” en San Francisco.
Nova edición do Festival Literario de Allariz, que se consolida como un espazo de referencia para o diálogo e a reflexión cultural e que reúne a creadores, profesionais do sector e á comunidade lectora ao redor dos desafíos contemporáneos do libro. As actividades comezarán esta tarde coa conversa titulada “O peso da verdade na ficción e viceversa”, con José Ignacio Carnero e Juan Gómez-Bárcena.
La profesora María del Mar Román, el psicólogo Ricardo Fandiño y el fiscal de Menores de Galicia, José Manuel Ucha, participan en la mesa redonda titulada “Comportamiento violento y disruptivos en adolescentes. Posibles soluciones”, con posterior diálogo abierto, organizada por el Ateneo de Ourense con el objetivo de analizar la situación actual de los jóvenes y las soluciones a los problemas de convivencia que pueden aparecer. Los tres ponentes cuentan con una dilatada trayectoria en este tema.
Celanova celebra hoxe unha xornada de música e convivencia coa primeira edición do Encontro da Comunidade Educativa de Santo Tirso (Portugal) e da Praza Maior. Va por la tarde, coincidiendo coa Banda Sinfónica Xuvenil Galega e coa clausura do Encontro da Banda Sinfónica Xuvenil Galega.
Exposición “Romfía” de Reme Remedios, un viaje artístico con pintura, vídeo y texturas en forma de memoria en una profunda reflexión sobre la vida, la naturaleza y lo humano.
El obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, preside una Eucaristía por los damnificados y las víctimas de los terremotos en Venezuela.
“Guerreras K-Pop: el musical”, una producción de energía desbordante que mezcla teatro, danza y música en un formato pensado para todos los públicos. Entrada libre.
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