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Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 3 de julio?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este viernes, 3 de julio

Los planes de hoy
Los planes de hoy

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

A fusión do dúo Elos abre esta tarde o programa do Feito no Carballiño

  • Hoxe, venres 3 de xullo
  • O Carballiño
  • Rúa Perfectino Vieitez
  • Ás 20:30 horas / Entrada libre

O Carballiño aposta un verán máis pola música local e pon en marcha a sétima edición do ciclo Feito no Carballiño. A programación, que arranca esta tarde e remata o 15 de agosto, inclúe seis propostas musicais de distintos estilos, desde jazz a rumba, ska ou pop-rock. O dúo Elos con Marta (na imaxe) e Sérgio Tamus dará inicio ao ciclo hoxe mesmo coa súa proposta única que mistura as raíces galegas coas brasileiras. Mañá, sábado, será o cantautor Miño quen se suba enriba do escenario co seu repertorio de pop-rock. Neste caso, o concerto será na Praza Maior ás 20,30 horas. A programación continúa o sábado 18 de xullo coas actuacións de Cerva e de Sueños de Ítaca na Praza Maior; o venres 14 de agosto será a quenda de Susi Q’s, na Praza da Veracruz e pechará o programa o grupo Skádelos o sábado 15.

Cuentacuentos infantiles en julio y agosto en las bibliotecas de Ourense

  • Hoy, viernes 26 de junio
  • Ourense / Biblioteca A Ponte
  • A las 21:00 horas / Con inscripción

Las bibliotecas públicas municipales de A Ponte, San Francisco y A Carballeira acogen durante el verano varios espectáculos de cuentacuentos para los más pequeños. Las actuaciones tienen plazas limitadas y, para asistir, es necesario inscribirse de forma presencial o en el teléfono de cada biblioteca. La primera sesión será hoy con “Animaladas”, de Teatro Calavera. Inscripciones en el teléfono de la biblioteca de A Ponte, 988 605 751. Las siguientes serán el miércoles 15 con “Todos somos árboles. O bosque que na biblioteca” en San Francisco.

A importancia da verdade na ficción inicia o Festival Literario de Allariz

  • Hoxe, venres 3 de xullo
  • Allariz / Aira das Letras
  • Ás 19:30 horas / Entrada libre

Nova edición do Festival Literario de Allariz, que se consolida como un espazo de referencia para o diálogo e a reflexión cultural e que reúne a creadores, profesionais do sector e á comunidade lectora ao redor dos desafíos contemporáneos do libro. As actividades comezarán esta tarde coa conversa titulada “O peso da verdade na ficción e viceversa”, con José Ignacio Carnero e Juan Gómez-Bárcena.

Análisis a las conductas violentas en la adolescencia

  • Hoy, viernes 3 de julio
  • Ourense / CC Marcos Valcárcel
  • A las 19:00 horas / Entrada libre

La profesora María del Mar Román, el psicólogo Ricardo Fandiño y el fiscal de Menores de Galicia, José Manuel Ucha, participan en la mesa redonda titulada “Comportamiento violento y disruptivos en adolescentes. Posibles soluciones”, con posterior diálogo abierto, organizada por el Ateneo de Ourense con el objetivo de analizar la situación actual de los jóvenes y las soluciones a los problemas de convivencia que pueden aparecer. Los tres ponentes cuentan con una dilatada trayectoria en este tema.

Tarde de música en Celanova con el concierto de la Banda Sinfónica Xuvenil

  • Hoxe, venres 3 de xullo
  • Celanova / Claustro Barroco
  • Ás 20:00 horas / Entrada libre

Celanova celebra hoxe unha xornada de música e convivencia coa primeira edición do Encontro da Comunidade Educativa de Santo Tirso (Portugal) e da Praza Maior. Va por la tarde, coincidiendo coa Banda Sinfónica Xuvenil Galega e coa clausura do Encontro da Banda Sinfónica Xuvenil Galega.

Reme Remedios transforma en arte la memoria del rural

  • Hasta el 30 de agosto
  • Ourense / CC Marcos Valcárcel
  • Todo el día

Exposición “Romfía” de Reme Remedios, un viaje artístico con pintura, vídeo y texturas en forma de memoria en una profunda reflexión sobre la vida, la naturaleza y lo humano.

El obispo de Ourense recuerda a las víctimas de los terremotos en Venezuela

  • Hoy
  • Ourense / Parroquia Cristo Rey
  • A las 19:30 horas

El obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, preside una Eucaristía por los damnificados y las víctimas de los terremotos en Venezuela.

“Guerreras K-Pop: el musical”

  • Hoy
  • Ribadavia / Auditorio do Castelo
  • A las 20:00 horas

“Guerreras K-Pop: el musical”, una producción de energía desbordante que mezcla teatro, danza y música en un formato pensado para todos los públicos. Entrada libre.

Presentación de “Umbilical”

  • Hoy
  • Celanova / Casa dos Poetas
  • A las 20:00 horas

Presentación de “Umbilical”, fruto de la colaboración entre el poeta celanovés Baldo Ramos y Xerardo Quintiá. Con acompañamiento musical de Mini, Celia, Aldara y Mateo.

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