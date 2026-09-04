Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 4 de septiembre?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este viernes, 4 de septiembre

Dos gaiteiros
Dos gaiteiros | La Región

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Gaiteiros de siete países honrarán a la música húngara en Monterrei

HOY VIERNES Y MAÑANA SÁBADO

MONTERREI / FLARIZ / ALBARELLOS

VARIOS HORARIOS

Intérpretes de Galicia, Hungría, Rusia, Rumanía, Irlanda y Zamora se reúnen en Monterrei para honrar a la figura del etnomúsico y compositor húngaro Béla Bartók y a la música tradicional de su patria y tendrá como sedes a Flariz, Monterrei y Albarellos.

El evento, declarado de interés turístico, comenzará a las 19,00 horas de hoy viernes en la plaza de la Ermita de Flariz, con un concierto por parte de la Banda de Gaitas de Flariz y músicos gallegos e internacionales. La jornada del sábado comenzará a las 11,00 horas en el Parador de Verín con la presentación del libro “Nova técnica de pandeireta galega” y un ciclo de conferencias.

A las 19,00 horas, en Albarellos, arrancará la actuación de los músicos que pondrá broche a este evento y donde actuarán formaciones como la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, el Coro Aires Nos de Verín, Trouleiros de Medeiros y diversas agrupaciones comparsas además de trompetistas a la uña medieval.

Galicia e Portugal se dan la mano en una romería transfronteriza

SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE

ARCOS DE VALDEVEZ / SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENEDA

TODO EL DÍA

Este sábado se celebra el Día dos Galegos durante la Romería Nossa Senhora da Peneda 2026. El Santuario de Nossa Senhora da Peneda, ubicado en el corazón de Serra da Peneda, contará con una misa en castellano presidida por D. Antonio José Valín Valdés, Obispo de Tui-Vigo, a las 12,00 horas y con solemne procesión que comenzará a las 17,00 horas.

Alimagro estréase coa cata de patacas e inclúe unha tortilla xigante o sábado

ATA O DOMINGO 6 DE SETEMBRO

XINZO DE LIMIA

VARIAS LOCALIZACIÓNS

O Alimagro 2026, a VII Feira do Agro da Limia, promete ser a edición máis ambiciosa, pola súa extensa programación. Comezará hoxe cunha xornada previa onde a actividade destacada será a II Cata Nacional de Patacas, ubicada no polideportivo o xoves venres ás 19,00 horas con cata e panamento da Banda de Gaitas do Concello de Xinzo de Limia e a participación de seis variedades.

O sábado promete ser o día estrela co estreo do Alimagro ás 9,30 horas. Este evento, que consistirá na demostración de maquinaria agrícola nos campos de ensaio do Inorde, durará ata as 12,30 horas. A segunda actividade destacada deste día é a II cata dedicada á patata xigante que se comezará a elaborar ás 17,00 horas para iniciar a degustación desta ás 19,00 horas. O domingo 6 volverán as degustacións, esta vez, de pinchos de pataca ás 13,00 horas. E para os máis cativos ofertaránse talleres infantís todos os días que se avoento no recinto ferial, o venres ás 11,00 e 18,00 horas o sábado ás 11,30 e 17,00 horas.

Una artista centenaria tocará en Xunqueira de Ambía

DOMINGO, 6 DE SETEMBRE

XUNQUEIRA DE AMBÍA / COLEXIATA SANTA MARÍA REAL

A LAS 20,00 HORAS

Se cierra el 37º ciclo de “Órga­no y Música Antigua en Xun­queira de Ambía con la actua­ción de Montserrat Lorente con “Paridade para Descubrir”. La artista, quien celebra su 100º cumpleaños en 2026, comenzará el concierto a las 20,00 horas del domingo en Colegiata Santa María A Real. La entrada será gratuita.

HOY EN OURENSE

Alumnos de Ourense presentan un kart eléctrico

HOXE, VENRES 4 DE SETEMBRO

OURENSE / PRAZA MAIOR

AS 13,15 HORAS

Zippe Motors­port, asociación formada no campus de Ourense por alumnado da Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo, presentará na Praza Maior o prototipo dun kart eléctrico competitivo de baixo coste ás 13,15 horas.

Rebordelo / Festa de Rebordelo

Comezan ás festas na honra ao Virxen dos Remedios en Rebordelo, San Cibrán das Viñas, hoxe venres ás 23,00 horas cunha programación que durará ata o domingo 6.

ONDE: REBORDELO

CANDO: ATA O DOMINGO 6

Allariz / Festival RiR

Hoxe o festival RiR volverá proxectar curtametraxes RIR de selección oficial na Casa da Cultura. As actividades comezarán ás 17,30 horas coa proxección do bloque Docu-Mock, mentres que ás 20,00 será a quenda do bloque dous.

CANDO: ATA O 5 DE SETEMBRO

ONDE: CASA DA CULTURA

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats