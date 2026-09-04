PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 4 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
HOY VIERNES Y MAÑANA SÁBADO
MONTERREI / FLARIZ / ALBARELLOS
VARIOS HORARIOS
Intérpretes de Galicia, Hungría, Rusia, Rumanía, Irlanda y Zamora se reúnen en Monterrei para honrar a la figura del etnomúsico y compositor húngaro Béla Bartók y a la música tradicional de su patria y tendrá como sedes a Flariz, Monterrei y Albarellos.
El evento, declarado de interés turístico, comenzará a las 19,00 horas de hoy viernes en la plaza de la Ermita de Flariz, con un concierto por parte de la Banda de Gaitas de Flariz y músicos gallegos e internacionales. La jornada del sábado comenzará a las 11,00 horas en el Parador de Verín con la presentación del libro “Nova técnica de pandeireta galega” y un ciclo de conferencias.
A las 19,00 horas, en Albarellos, arrancará la actuación de los músicos que pondrá broche a este evento y donde actuarán formaciones como la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, el Coro Aires Nos de Verín, Trouleiros de Medeiros y diversas agrupaciones comparsas además de trompetistas a la uña medieval.
SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE
ARCOS DE VALDEVEZ / SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENEDA
TODO EL DÍA
Este sábado se celebra el Día dos Galegos durante la Romería Nossa Senhora da Peneda 2026. El Santuario de Nossa Senhora da Peneda, ubicado en el corazón de Serra da Peneda, contará con una misa en castellano presidida por D. Antonio José Valín Valdés, Obispo de Tui-Vigo, a las 12,00 horas y con solemne procesión que comenzará a las 17,00 horas.
ATA O DOMINGO 6 DE SETEMBRO
XINZO DE LIMIA
VARIAS LOCALIZACIÓNS
O Alimagro 2026, a VII Feira do Agro da Limia, promete ser a edición máis ambiciosa, pola súa extensa programación. Comezará hoxe cunha xornada previa onde a actividade destacada será a II Cata Nacional de Patacas, ubicada no polideportivo o xoves venres ás 19,00 horas con cata e panamento da Banda de Gaitas do Concello de Xinzo de Limia e a participación de seis variedades.
O sábado promete ser o día estrela co estreo do Alimagro ás 9,30 horas. Este evento, que consistirá na demostración de maquinaria agrícola nos campos de ensaio do Inorde, durará ata as 12,30 horas. A segunda actividade destacada deste día é a II cata dedicada á patata xigante que se comezará a elaborar ás 17,00 horas para iniciar a degustación desta ás 19,00 horas. O domingo 6 volverán as degustacións, esta vez, de pinchos de pataca ás 13,00 horas. E para os máis cativos ofertaránse talleres infantís todos os días que se avoento no recinto ferial, o venres ás 11,00 e 18,00 horas o sábado ás 11,30 e 17,00 horas.
DOMINGO, 6 DE SETEMBRE
XUNQUEIRA DE AMBÍA / COLEXIATA SANTA MARÍA REAL
A LAS 20,00 HORAS
Se cierra el 37º ciclo de “Órgano y Música Antigua en Xunqueira de Ambía con la actuación de Montserrat Lorente con “Paridade para Descubrir”. La artista, quien celebra su 100º cumpleaños en 2026, comenzará el concierto a las 20,00 horas del domingo en Colegiata Santa María A Real. La entrada será gratuita.
HOXE, VENRES 4 DE SETEMBRO
OURENSE / PRAZA MAIOR
AS 13,15 HORAS
Zippe Motorsport, asociación formada no campus de Ourense por alumnado da Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo, presentará na Praza Maior o prototipo dun kart eléctrico competitivo de baixo coste ás 13,15 horas.
Comezan ás festas na honra ao Virxen dos Remedios en Rebordelo, San Cibrán das Viñas, hoxe venres ás 23,00 horas cunha programación que durará ata o domingo 6.
ONDE: REBORDELO
CANDO: ATA O DOMINGO 6
Hoxe o festival RiR volverá proxectar curtametraxes RIR de selección oficial na Casa da Cultura. As actividades comezarán ás 17,30 horas coa proxección do bloque Docu-Mock, mentres que ás 20,00 será a quenda do bloque dous.
CANDO: ATA O 5 DE SETEMBRO
ONDE: CASA DA CULTURA
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 4 de septiembre?
CASTRO CALDELAS
Festas da Virxe dos Remedios 2026
FESTIVAL
III Insua Fest Music&Poetry
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 3 de septiembre?
Lo último
MÁS DE 300 IMÁGENES PRESENTADAS
"Foto Verano 2026": Premios para un verano inolvidable
HEMEROTECA
Historia en 4 tiempos | Fiestas del Couto