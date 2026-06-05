Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 5 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El centro se llena de oportunidades y actividades con la Shopping Night

Viernes 5 de junio

Ourense / Calles del centro

A las 20:00 horas

Entrada libre

La Shopping Night celebra su 11 edición consolidada como una de las acciones de promoción y dinamización comercial más importantes del año. Desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, más de 70 tiendas transformarán el centro de la ciudad en un escenario abierto que albergará de forma simultánea actuaciones de danza, música y moda. La oferta se complementará con talleres tradicionales de calceta, costura y ganchillo, recitales poéticos y actividades infantiles. La gastronomía también ocupará un lugar destacado mediante degustaciones de ternera gallega, pan de Cea, huevos camperos, helados artesanales y catas de vinos. Además de los descuentos especiales en las tiendas participantes, la novedad de esta edición es la “Ruta del friki-tesoro”, una actividad de pistas para optar a sorteos de artículos y vales de compra.

El fado, protagonista de la agenda del fin de semana en Arcos de Valdevez

Viernes 5 de junio

Arcos de Valdevez / Festivinhão

A las 18:00 horas

Entrada libre

Nueva edición del Arcos Fado Fest, que se celebra hasta el domingo en Arcos de Valdevez con las actuaciones de reconocidos fadistas como Raquel Tavares, Marco Rodrigues, acompañado por las artistas invitadas Áurea y Marisa Liz, y Ricardo Ribeiro. El programa incluye iniciativas para involucrar a todos los públicos. Además, 11 restaurantes ofrecerán experiencias gastronómicas.

Una mirada a la compleja situación palestina por su embajador en España

Viernes 5 de junio

Ourense / Campus Universitario

A las 20:00 horas

Entrada libre

El embajador del Estado Palestino en España, Husni Abdel Wahed, visita la ciudad para ofrecer la ponencia “Palestina en primera persona”, en la que hablará de la evolución histórica y la delicada y compleja situación actual de su pueblo, así como de los conflictos en los que está inmerso desde hace siglos. El evento está organizado por la Vicerreitoría del Campus de Ourense y la Facultad de Relaciones Internacionales de la UVigo. La actividad, que tendrá lugar en el Edificio de Ferro, está abierta a todos los interesados.

Ribadavia dedica la tarde a las cantigas de la Edad Media

Viernes 5 de junio

Ribadavia / Museo Etnolóxico

A las 19:30 horas

Entrada libre

Presentación de los dos volúmenes publicados hasta ahora de “Universo cantigas”, que son “Cantigas de amor” y “Cantigas de amigo”. En el acto estarán presentes los autores de los libros, Manuel Ferreiro, Mariña Arbor, Bieito Arias y Leti Eirín. Para amenizar la jornada, el evento contará con la actuación musical de Luparias, que interpretará piezas de música antigua.

Día de nutrición y naturaleza en Celanova

Viernes 5 de junio

Celanova / Paseo Río Sampil

A las 10:30 horas

Cruz Roja invita a los vecinos a acompañarles en una sesión de limpieza de basura en el paseo del río Sampil. Además, por la tarde, habrá un taller de alimentación saludable para mayores de 60 años en el Centro Sociocomunitario (con inscripción previa).

Comienzan las Xornadas de Portas Abertas do Ribeiro

Viernes 5 de junio

Ribadavia / Oficina de Turismo

A las 19:30 horas

Inscripción previa / 5 euros

Comienza la programación de las Xornadas de Portas Abertas do Ribeiro con una visita guiada a Ribadavia. La actividad requiere inscripción previa y tiene un coste de 5 euros.

Presentación de “Cartografías de mis lunares”

Viernes 5 de junio

Ourense / Ceres 1984

A las 20:30 horas

Entrada libre

Presentación del libro “Cartografías de mis lunares”, de Cristina Labrador Ansia. El acto incluirá lectura de poemas, coloquio con la autora y un pequeño picoteo para los asistentes.

Nueva jornada de la Festa do Boi

Viernes 5 de junio

Allariz / Calles de la villa

Todo el día

Intensa jornada festiva con las habituales salidas del boi por las calles, además de música, actividades organizadas por los gremios y ambiente festivo durante toda la jornada.