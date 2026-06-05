PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 5 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
La Shopping Night celebra su 11 edición consolidada como una de las acciones de promoción y dinamización comercial más importantes del año. Desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, más de 70 tiendas transformarán el centro de la ciudad en un escenario abierto que albergará de forma simultánea actuaciones de danza, música y moda. La oferta se complementará con talleres tradicionales de calceta, costura y ganchillo, recitales poéticos y actividades infantiles. La gastronomía también ocupará un lugar destacado mediante degustaciones de ternera gallega, pan de Cea, huevos camperos, helados artesanales y catas de vinos. Además de los descuentos especiales en las tiendas participantes, la novedad de esta edición es la “Ruta del friki-tesoro”, una actividad de pistas para optar a sorteos de artículos y vales de compra.
Nueva edición del Arcos Fado Fest, que se celebra hasta el domingo en Arcos de Valdevez con las actuaciones de reconocidos fadistas como Raquel Tavares, Marco Rodrigues, acompañado por las artistas invitadas Áurea y Marisa Liz, y Ricardo Ribeiro. El programa incluye iniciativas para involucrar a todos los públicos. Además, 11 restaurantes ofrecerán experiencias gastronómicas.
El embajador del Estado Palestino en España, Husni Abdel Wahed, visita la ciudad para ofrecer la ponencia “Palestina en primera persona”, en la que hablará de la evolución histórica y la delicada y compleja situación actual de su pueblo, así como de los conflictos en los que está inmerso desde hace siglos. El evento está organizado por la Vicerreitoría del Campus de Ourense y la Facultad de Relaciones Internacionales de la UVigo. La actividad, que tendrá lugar en el Edificio de Ferro, está abierta a todos los interesados.
Presentación de los dos volúmenes publicados hasta ahora de “Universo cantigas”, que son “Cantigas de amor” y “Cantigas de amigo”. En el acto estarán presentes los autores de los libros, Manuel Ferreiro, Mariña Arbor, Bieito Arias y Leti Eirín. Para amenizar la jornada, el evento contará con la actuación musical de Luparias, que interpretará piezas de música antigua.
Cruz Roja invita a los vecinos a acompañarles en una sesión de limpieza de basura en el paseo del río Sampil. Además, por la tarde, habrá un taller de alimentación saludable para mayores de 60 años en el Centro Sociocomunitario (con inscripción previa).
Comienza la programación de las Xornadas de Portas Abertas do Ribeiro con una visita guiada a Ribadavia. La actividad requiere inscripción previa y tiene un coste de 5 euros.
Presentación del libro “Cartografías de mis lunares”, de Cristina Labrador Ansia. El acto incluirá lectura de poemas, coloquio con la autora y un pequeño picoteo para los asistentes.
Intensa jornada festiva con las habituales salidas del boi por las calles, además de música, actividades organizadas por los gremios y ambiente festivo durante toda la jornada.
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