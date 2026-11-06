Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 6 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Cita con el valor de la experiencia y distinciones de Mirada Mujeres +60

Viernes 6 de noviembre

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas

Entrada libre

El Liceo de Ourense acoge esta tarde el acto institucional “Mayores s. XXI”, en cuyo marco la asociación Mirada Mujeres +60 hará entrega de sus distinciones relativas a este año. La jornada se abrirá con la bienvenida de la presidenta de la entidad, María Antonia Rijo Veiga. Tras sus palabras, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices Vieira, dará paso a Ana Pastor Julián, secretaria general del Consejo Alianza por Iberoamérica, quien pronunciará la conferencia central del evento, titulada “El valor de la experiencia”, en la que hablará sobre los beneficios de la edad. Posteriormente, bajo la presentación de Olga Novoa, se procederá a la entrega de las distinciones a los homenajeados por la asociación, que este año son Maribel Outeiriño, Jorge Bermello, Javier Casares, Paz Gómez del Valle y Marita Souto, esta última galardonada a título póstumo.

Diálogos pictóricos que buscan cruzar un mar intransitable

Viernes 6 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 20:00 horas

Entrada libre

Exposición “Cruzando o mar intransitable”. | Centro Cultural Marcos Valcárcel

Inauguración de la exposición “Cruzando o mar intransitable”, de Tony Lane, en la que propone una serie de diálogos sin palabras, fruto de sus profundas conversaciones con el entorno cultural, con la metafísica del paisaje, con la historia del arte, así como del propio artista consigo mismo y con los espectadores. El artista neozelandés indaga así en los mensajes visuales que la obra del pintor busca establecer más allá de los límites geográficos, temporales o culturales.

La vida fuera de la Tierra abre el curso de la UNED

Viernes 6 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

Acto de inauguración del curso académico de la UNED que contará con la lección inaugural de Carlos Briones Llorente, investigador, divulgador científico y escritor.

La crisis de los 40, en clave de humor con Miguel Miguel

Viernes 6 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:30 horas

Desde 13 euros

“Acojonado!” es el nuevo show de Miguel Miguel, en el que recupera todas sus experiencias vividas en todos estos años y lo que le queda por vivir después de los 40. Entradas en ataquilla.com.

Trives ensalza la micología con un variado programa y concurso de tapas

Hasta el domingo

A Pobra de Trives / Bares

A las 20:00 horas

Desde 2,20 euros

26 edición de las Xornadas Micolóxicas y el Concurso de Tapa Micolóxica

Arranca la 26 edición de las Xornadas Micolóxicas y el Concurso de Tapa Micolóxica con una programación que combina gastronomía, divulgación, recogida de ejemplares, música en directo y teatro. En la jornada de hoy comenzará el certamen de tapas, en el que participan 11 establecimientos. Los próximos días habrá charlas, salidas de campo, comidas y exposiciones.

Pinturas sobre el orden de las cosas

Viernes 6 de noviembre

Ourense / Galería M. Marimón

A las 20:00 horas

Entrada libre

Inauguración de la exposición “El extraño orden de las cosas”, del pintor malagueño Juan Manuel Rodríguez, en la que presenta un desarrollo de ideas que tienden hacia el eclecticismo.

Sesión de cuentos para todos los públicos con Zeltia Pino

Viernes 6 de noviembre

O Carballiño / Ozocogz

A las 18:30 horas

Sesión de cuentos para todos los públicos con Zeltia Pino, que relatará algunos de los títulos de la editorial Kalandraka, como “Once damas atrevidas”, “Animais”, “Chuvisca”, “Parchís” y “Polo camiño”.

"Cleptómago", un espectáculo de magia lleno de humor y sorpresas

Viernes 6 de noviembre

Ourense / Auditorio

A las 20:30 horas

“Cleptómago”, espectáculo de magia explosivo, impredecible y lleno de humor, donde el público se convierte en parte de la acción. El mago Shado transforma el teatro en una reunión entre amigos. Entradas en ataquilla.com.