Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 7 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los vinos de Monterrei celebran su gran fiesta con pregón de Antía Pérez

Hoy, viernes 7 de agosto

Verín / Calles de la villa

A las 18:30 horas

Entrada libre

Una veintena de bodegas de la denominación de origen Monterrei están listas para mostrar su productos y trabajo en la Feira do Viño, que desde hoy y hasta el domingo maridarán sus vinos con un amplio programa de actividades culturales, sociales, demostraciones de cocina, catas de vino y propuestas de promoción de la viticultura. Las actividades comenzarán esta tarde, a las 18,30 horas con la entrega de medallas de la Cofradía de los Vinos de Monterrei, dando paso, a las 20,00 horas, a la inauguración en la plaza García Barbón con la jugadora de fútbol sala Antía Pérez como encargada de pronunciar el pregón de apertura. El recinto abrirá hasta medianoche y, ya durante el fin de semana, permanecerá abierto de 12,30 a 14,30 y de 19,30 a 01,00 horas. Las degustaciones de vino y la copa de cristal tendrán un precio de 2 euros.

Avión estrecha sus lazos con México con música, juegos y gastronomía

Hoy, viernes 7 de agosto

Avión / Plaza de la Iglesia

Desde las 18:00 horas

Entrada libre

El municipio de Avión vuelve a rendir tributo a su estrecha vinculación con México mediante una jornada festiva cargada de sabor y folklore. Los asistentes podrán degustar la gastronomía típica en los puestos habilitados, disfrutar de actividades infantiles tradicionales como el juego de piñatas o los hinchables, y vibrar con las actuaciones de mariachis en directo en el entorno de la Plaza de la Iglesia a las 21,00 horas. Durante toda la tarde se podrán probar tacos y antojitos.

El ciclo Terrasón suena a rock sureño con el conjunto bilbaíno Los Brazos

Hoy, viernes 7 de agosto

O Barco / Calle Abdón Blanco

A las 22:30 horas

Entrada libre

Continúa la programación del ciclo Terrasón en O Barco, que en esta ocasión presenta la actuación del grupo Los Brazos, una propuesta de rock con toques sureños formada en Bilbao en 2011 que funciona como un “power-trio” de guitarra, batería y bajo influenciado por el rock sureño, el blues y el americana, cuyo nombre proviene del río texano Brazos de Dios.

Los versos de Rosalía maduran a través de la voz de Amancio Prada

Hoy, viernes 7 de agosto

Nogueira de Ramuín

Monasterio de San Esteban

A las 20:00 horas

Desde 23 euros

Amancio Prada celebra medio siglo cantando a Rosalía con un concierto que contempla el paisaje recorrido desde la pureza desnuda de las primeras canciones, convertidas ya en parte de nuestra memoria colectiva, hasta las relecturas maduras. Entradas en Ataquilla.

Ritmos urbanos que conectan con el público más joven

Hoy, viernes 7 de agosto

A Rúa / Plaza de la Estación

A las 19:00 horas

Entrada libre

Primera edición del festival “Sons urbanos”, una cita que nace como una evolución natural dentro del ciclo musical de A Rúa, concebida de forma específica para conectar de manera directa con el público más joven a través de las corrientes musicales contemporáneas más candentes. Sobre el escenario se desplegará una propuesta actual y enérgica protagonizada por talentos emergentes de la comunidad como 9louro, Kid Mount, Kike Varela y Mela, consolidando un espacio para los ritmos urbanos.