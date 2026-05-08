Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 8 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La Miteu cierra su edición con una propuesta de “Insurrección”

Hoy, viernes 8 de mayo

Ourense / Teatro principal

A las 20:30 horas / 3 euros

El grupo Maricastaña, del Aula de Teatro del Campus, será el encargado de bajar el telón de la Miteu de este año con la obra “Insurrección”, una propuesta en la que se libra la madre de las batallas, aunque no es la primera vez en la historia. La lucha es de grandes riesgos, entre la utopía y la distopía en la que un grupo de personas trabajadoras está siendo oprimido por su jefe. La conciencia va aflorando en ese grupo hasta que explota la insurrección y consiguen hacerse con el control de sus medios de trabajo y de subsistencia para conseguir el control sobre sus vidas. A partir de ese momento se abre un tiempo de esperanza que da cabida al reposo, al trabajo con sentido, a tiempos para la música, para la danza y el pensamiento. Aparecen tiempos para la amistad, el humor y la colaboración en una sociedad que es, por fin, la de todas. Mas hay quien se siente más fuerte y con más derecho a disfrutar del que es común.

El colegio Josefinas celebra un Día de Europa con conciencia medioambiental

Hoy, viernes 8 de mayo

Ourense / Plaza Bispo Cesáreo

A las 12:30 horas / Entrada libre

Con motivo del Día de Europa, el colegio Josefinas organiza un evento en el que participan alumnos y profesores en el marco del programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Esta actividad forma parte del proyecto eTwinning “Planta a semente de Europa”, una iniciativa educativa que investiga los conflictos armados por el medio ambiente y que promueve los valores europeos, la paz y el cuidado ambiental. Durante el evento de hoy se distribuirán 200 castaños como símbolo de paz y compromiso con la sostenibilidad y el futuro del planeta.

Alcohólicos Anónimos organiza actos informativos para su 33 aniversario

Hoy, viernes 8 de mayo

Ourense / Varios lugares

Mañana y tarde / Entrada libre

Alcohólicos Anónimos celebra su 33 aniversario del Grupo Orense con el lema “Un día a la vez”. Por la mañana instalarán varias mesas informativas en el edificio Cristal del CHUO, Rúa do Paseo y Campus. Por la tarde realizarán un acto de información pública a las 19:00 horas en el Salón de Actos de la parroquia Cristo Rey, de asistencia gratuita y abierto a todo el público interesado.

Un recorrido por las voces más “repunantas” de la literatura gallega

Hoy, viernes 8 de mayo

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas / Entrada libre

“Repunantas” es una propuesta musical y literaria de Inma López Silva y Francisco Castro dirigida al público adulto centrada en las punks de la literatura gallega, con quienes emprenderán un viaje musical a través de las voces femeninas de nuestra tradición literaria, desde las cantigas medievales hasta Begoña Caamaño, a quien se dedica este año el Día das Letras Galegas.

Estreno de la obra “Entre aceite e auga”

Hoy, viernes 8 de mayo

Barbadás / Casa da Cultura

A las 20:00 horas / Entrada libre

La compañía The-Sastre Teatro estrena su nueva producción escénica, “Entre aceite e auga”, una comedia de ritmo ágil y mirada incisiva sobre las relaciones humanas, el deseo y las tensiones emocionales contemporáneas. Con dramaturgia y dirección de Andrés RC Yáñez, la propuesa se sumerge en un universo doméstico aparentemente estable que se ve alterado por la irrupción de fuerzas opuestas e imprevisibles. Protagonizada por Rubén Pena, Sofía Añel, Cristina Pereira y María Otero.

La artista Laura Tova presenta “Entre formas”

Hoy, viernes 8 de mayo

Ourense / Amodo Tenda

A las 19:00 horas / Entrada libre

Inauguración de la exposición “Entre formas”, de Laura Tova, un universo creado desde la improvisación, una tensión entre lo orgánico y lo geométrico. En Rúa Santo Domingo, 34.

Ourense / Festas da Follateira

Primera jornada festiva con pasacalles a cargo de las charangas BCB y Achicoria y verbena con la orquesta París de Noia, seguida de una disco móvil.

DÓNDE: Av. Otero pedrayo

CUÁNDO: A las 19,00 horas

Ourense / Pórtico do Paraíso

Primer concierto de esta edición con el cuarteto Vandalia, compuesto por soprano, alto, tenor y bajo.

DÓNDE: Iglesia de As Caldas

CUÁNDO: A las 20,30 horas

Ourense / “Talento sen límites”

Encuentro de destacadas figuras y promesas del deporte ourensano para poner en valor su esfuerzo y éxitos.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: A las 19,30 horas