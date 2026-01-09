Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 9 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Una mirada inédita a Vidal Souto, referente de las artes ourensanas

Exposición de homenaje al pintor ourensano Vidal Souto (1948-2021) recuperando obra inédita de su taller en una obra comisariada por Tareixa Taboada en colaboración con Mari Carmen Vidal, hermana del artista. “A música do silencio” recupera obra inédita que conservaba en su estudio. Con esta exposición, la Diputación pretende rendir homenaje a Vidal Souto, un artista autodidacta que logró convertirse en uno de los grandes referentes del arte en la provincia y en toda Galicia. El objetivo es poner en valor tanto al propio Vidal Souto como su obra, con un repaso a su trayectoria. “A música do silencio” está integrada por obras desde la década de 1990 hasta sus últimas producciones, e incluye pintura, escultura, acuarelas y litografías, con especial mención a las obras de gran formato.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: Hasta el 11 de enero

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

DÓNDE: Galería Marisa Marimón

CUÁNDO: Hasta el 28 de febrero

HUMOR

Ourense / Dani Martínez

El humorista hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarle qué cosas han cambiado y qué cosas no puede olvidar de cara al futuro. Remember ayuda al público a recordar momentos memorables de su vida, que allá en 2050 van a desaparecer.

DÓNDE: Auditorio municipal

CUÁNDO: A las 20,30 horas

CINE

Verín / “Rondallas”

Dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos. Protagonizada por Javier Gutiérrez y María Vázquez.

DÓNDE: Auditorio municipal

CUÁNDO: A las 20,30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Retratos”

Muestra de retratos de Roberto Muradás. El autor retrata personas y mascotas con tinta e la técnica del puntillismo, un proceso de creación de gran detalle y precisión. Disponible para su visita en el primer piso de la biblioteca.

DÓNDE: Biblioteca Nós

CUÁNDO: Hasta el 31 de enero

EXPOSICIÓN

Ribadavia / “Surrealismos cotiáns”

Muestra que invita a descubrir cómo lo inédito, lo absurdo y lo maravilloso se esconden en lo más cotidiano, transformando lo cotidiano en un espacio para la imaginación. La exposición reúne obras y documentos de la Fundación Granell, en un recorrido que pone en diálogo el espíritu surrealista con el entorno doméstico y cotidiano, revelando nuevas maneras de ver la realidad.

DÓNDE: Museo etnolóxico

CUÁNDO: Hasta el 28 de febrero

MAÑANA

Ourense / Café Quijano

En esta gira, los hermanos Quijano repasarán muchos de sus éxitos así como algunos de sus boleros originales. Los asistentes también podrán disfrutar con los temas de su álbum, Manhattan.