PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 9 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Comienza el Festival Internacional de Blues, con dos jornadas que reunirán el legado del blues estadounidense, el protagonismo de las pioneras del género y los sonidos del soul. La primera jornada recibirá a Zakiya Hooker y Ollan Christopher en una propuesta que conecta el blues con el soul y el R&B. Ella, hija del legendario John Lee Hooker, crecerá en el ambiente de la tradición del blues más auténtico, mientras que Ollan Christopher es un veterano del soul y el R&B forjado en la iglesia y en los escenarios durante los años 70 como cofundador del grupo Natural Four. También compartirán escenario con Earth, Wind & Fire, The Temptations, Kool and the Gang, The Isley Brothers y Curtis Mayfield, entre otros. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Primer día de la programación de la Festa do Outono, que ofrece un programa completo de actividades que combinan gastronomía, música, artesanía y moda. Además, durante todo el fin de semana, la hostelería local acogerá la 15 edición del concurso “Pinchos da miña terra”. En esta primera jornada habrá un taller de arte floral intergeneracional en el Mercado de Abastos a las 16:30 horas y, a las 19:30 horas, una sesión de tarde amenizada por Iria González en los Xardíns de Curros Enríquez, frente a la Alameda.
“Compaña” es un espectáculo de circo y marionetas de Xampatito Pato fusionando ambas disciplinas para crear imágenes y escenas que transportan al espectador a un mundo surrealista y onírico a través de un personaje solitario en busca de compañía que explora su imaginación para dar vida a cada uno de sus pensamientos para llevar al público por un camino lleno de sorpresas y risas.
Coincidiendo con la celebración de la Festa da Pataca, el mercadillo solidario cuya recaudación será destinada íntegramente a la Asociación del Sector Primario de Galicia, como muestra de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por las sanciones derivadas de las movilizaciones y protestas relacionadas con el acuerdo UE-Mercosur.
La Facultad de Historia del campus de Ourense acoge la octava edición de las jornadas “Olladas á antigüidade”, que en esta ocasión lleva por título “Mujeres y religión en el mundo antiguo”. Este evento reúne anualmente a especialistas de distintas universidades para abordar temas relacionados con la mujer en las principales culturas de la antigüedad, como son Oriente Próximo, Egipto, Grecia y Roma. La actividad está organizada por el Grupo de Arqueología, Antigüedad y Estudios Territoriales (GEAAT) de la UVigo.
Presentación del libro “Fun cantando un alalá”, de Manuel Herminio Iglesias. El autor estará acompañado por Xosé Carballido y el grupo Trovare, que pondrá la nota musical al acto.
Conferencia “Palestina, de las voces ciudadanas a la justicia internacional”, desde la memoria hasta su tratamiento en los tribunales.
Exhibiciones de baile en las terrazas a cargo de la escuela Estilo Libre, una propuesta para disfrutar de la danza en un espacio abierto y acercarse al trabajo de sus alumnos.
Presentación de “Vida en rede”, de Ana Rodicio, ilustrado por Alba Chan. Una cita literaria para conocer esta nueva publicación y a sus creadoras.
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