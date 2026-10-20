Análisis da la situación de Ceuta desde la perspectiva geopolítica

El politicólogo, profesor universitario, consultor y articulista de La Región David Alvarado ofrecerá una charla en la sede provisional del Ateneo de Ourense, situada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel para analizar los acontecimientos ocurridos el 30 de julio de 2026 en Ceuta, abordando la complejidad del contexto geopolítico, desde la situación de la ciudad y el régimen de Marruecos hasta la inestabilidad en el Sahel y las interdependencias entre España, la Unión Europea y el sur del Mediterráneo. La jornada profundizará en cómo la simplificación de problemas públicos complejos puede amenazar los valores democráticos. David Alvarado es doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario, consultor internacional y director del Observatorio Internacional para la Paz y la Migración.