"Apocalípticamente correcto", el nuevo show de Luis Piedrahita

HUMOR

18 sep

Detalles del evento

Teatro Lauro Olmo. O Barco de Valdeorras
18 sep
21:00H
Presencial
Apocalípitcamente Correcto.
"Apocalípticamente correcto", el nuevo show de Luis Piedrahita | La Región

“Apocalípticamente correcto” es el nuevo show de Luis Piedrahita, un ingenioso monólogo sobre la libertad en el que ironiza temas como las anguilas eléctricas, el horóscopo, el destino, el vello púbico, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión. Todos ellos son temas controvertidos a los que no teme el humorista. Entradas a la venta en ataquilla.com desde 24€.

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