"Apocalípticamente correcto", el nuevo show de Luis Piedrahita
HUMOR
Detalles del evento
“Apocalípticamente correcto” es el nuevo show de Luis Piedrahita, un ingenioso monólogo sobre la libertad en el que ironiza temas como las anguilas eléctricas, el horóscopo, el destino, el vello púbico, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión. Todos ellos son temas controvertidos a los que no teme el humorista. Entradas a la venta en ataquilla.com desde 24€.
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