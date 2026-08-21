Aqua Vibes Festival 2026

El Aqua Vibes Festival de San Cibrao das Viñas ha dado a conocer los detalles clave de su próxima edición, consolidando una propuesta que combina música, ocio y un ambiente inmejorable en la comarca. La cita, convertida ya en un clásico del verano ourensano, apostará por una potente energía de la mano de reconocidos nombres de la escena.

Sobre el escenario principal del evento pasarán artistas de la talla de DJ Javi, DJ Castro y Paulo Seoane, quienes se encargarán de hacer bailar al público durante toda la noche. Además, la velada estará acompañada por una gran producción de luz y sonido a cargo de la disco móvil Apocalipsis On Tour, diseñada para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva en el recinto.

Para facilitar la asistencia de todos los interesados sin necesidad de depender del coche, la organización ha dispuesto un servicio de buses oficiales. Las salidas desde Ourense están programadas a las 23:15 horas desde el Parque de San Lázaro, mientras que el trayecto de regreso desde el festival hacia la ciudad se efectuará a las 04:15 horas. Las entradas anticipadas y los tickets para los autobuses continúan a la venta en los canales habituales.