Nueva edición del Arcos Fado Fest, que se celebra hasta el domingo en Arcos de Valdevez con las actuaciones de reconocidos fadistas como Raquel Tavares, Marco Rodrigues acompañado por las artistas invitadas Áurea y Marisa Liz y Ricardo Ribeiro. El programa incluye iniciativas para involucrar a todos los públicos. Además, 11 restaurantes ofrecerán experiencias gastronómicas.