Arcos Fado Fest

MÚSICA TRADICIONAL

El fado se convierte en protagonista de la agenda del fin de semana en Arcos de Valdevez con una nueva edición del Arcos Fado Fest

05 jun
-
07 jun

Detalles del evento

Por determinar
5 jun - 7 jun
Desde las 18:00 horas
Presencial
Arco Fado Fest.
Arcos Fado Fest | La Región

Nueva edición del Arcos Fado Fest, que se celebra hasta el domingo en Arcos de Valdevez con las actuaciones de reconocidos fadistas como Raquel Tavares, Marco Rodrigues acompañado por las artistas invitadas Áurea y Marisa Liz y Ricardo Ribeiro. El programa incluye iniciativas para involucrar a todos los públicos. Además, 11 restaurantes ofrecerán experiencias gastronómicas.

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