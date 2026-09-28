El arte de Cova de Eirós explicado por la arqueóloga Tania Mosquera

El ciclo de charlas divulgativas “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico para acercar esta ciencia a la sociedad, cierra el programa del mes de septiembre con la conferencia “Arte paleolítica na Cova de Eirós: novas imaxes, novas interpretacións”, impartida por la arqueóloga Tania Mosquera Castro.

Cova de Eirós, situada en el municipio de Triacastela (Lugo), alberga las únicas manifestaciones conocidas de arte parietal paleolítico en Galicia. Su hallazgo en 2011 supuso un hito histórico, ya que rompió con la antigua noción de que el territorio gallego fuera un espacio ajeno al arte rupestre en el Paleolítico. En la charla se analizarán las nuevas imágenes e interpretaciones derivadas de los trabajos más recientes en el yacimiento.