As Burgas Basket Cup 2026

El Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense acoge una nueva edición del torneo As Burgas Basket Cup, la gran cita de pretemporada que reúne en Ourense a cuadros masculinos y femeninos de baloncesto de primer nivel. La competición arrancará con el torneo femenino (miércoles 16 y jueves 17) que enfrentará a los conjuntos gallegos de Liga Femenina Endesa, Baxi Ferrol y Durán Maquinaria Ensino, junto al SL Benfica portugués y el Meins Avenida de Salamanca. El cuadro masculino tomará el relevo en las semifinales del viernes 18 con los duelos Palencia Baloncesto - Porto (18:00 h) y Club Ourense Baloncesto - UD Oliveirense (20:30 h), reservando la jornada del sábado 19 para la lucha por el tercer puesto (18:00 h) y la gran final (20:30 h).