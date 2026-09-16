BALONCESTO
As Burgas Basket Cup 2026
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Detalles del evento
El Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense acoge una nueva edición del torneo As Burgas Basket Cup, la gran cita de pretemporada que reúne en Ourense a cuadros masculinos y femeninos de baloncesto de primer nivel. La competición arrancará con el torneo femenino (miércoles 16 y jueves 17) que enfrentará a los conjuntos gallegos de Liga Femenina Endesa, Baxi Ferrol y Durán Maquinaria Ensino, junto al SL Benfica portugués y el Meins Avenida de Salamanca. El cuadro masculino tomará el relevo en las semifinales del viernes 18 con los duelos Palencia Baloncesto - Porto (18:00 h) y Club Ourense Baloncesto - UD Oliveirense (20:30 h), reservando la jornada del sábado 19 para la lucha por el tercer puesto (18:00 h) y la gran final (20:30 h).
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