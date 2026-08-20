“As covas de Valdeorras”, unha viaxe pola arquitectura e a cultura do viño
LIBRO
20 ago
Detalles del evento
Centro Cultural Avenida - A Rúa
20 ago
20:30
Presencial
Presentación do libro “As covas de Valdeorras”, escrito por Carina Rodríguez e Cristina de la Torre, que constitúe unha investigación profunda sobre a arquitectura, a historia e a cultura do viño na comarca de Valdeorras. A obra afonda nas tradicionais adegas subterráneas analizando a súa tipoloxía construtiva, a súa importancia etnográfica e o seu papel fundamental na identidade da comarca.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
+DEPORTE
Zumba en una animada tarde en Maside
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 20 de agosto?
Lo último