“As covas de Valdeorras”, unha viaxe pola arquitectura e a cultura do viño

LIBRO

20 ago

Detalles del evento

Centro Cultural Avenida - A Rúa
20 ago
20:30
Presencial
Covas de Valdeorras.
“As covas de Valdeorras”, unha viaxe pola arquitectura e a cultura do viño | La Región

Presentación do libro “As covas de Valdeorras”, escrito por Carina Rodríguez e Cristina de la Torre, que constitúe unha investigación profunda sobre a arquitectura, a historia e a cultura do viño na comarca de Valdeorras. A obra afonda nas tradicionais adegas subterráneas analizando a súa tipoloxía construtiva, a súa importancia etnográfica e o seu papel fundamental na identidade da comarca.

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