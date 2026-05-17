Axenda | Que facer en Ourense hoxe, domingo 17 de maio?
Que facer hoxe en Ourense? A axenda de eventos da provincia cóntache os mellores plans deste domingo, 17 de maio
Raigame celebra a cultura e lingua galegas en Vilanova dos Infantes
- Hoxe, domingo 17 de maio
- Celanova / Vilanova dos Infantes
- Todo o día / Entrada libre
Vilanova dos Infantes celebra unha nova edición da Romaría Etnográfica Raigame, unha cita xa consolidada como unha das grandes festas da cultura popular galega. Declarada Festa de Interese Turístico Galego, a programación inclúe actuacións musicais, pasarrúas, artesanía, postos de gastronomía e actividades tradicionais ao longo de toda a xornada. Nesta edición tamén se rende homenaxe ao 150 aniversario da publicación de “O Tío Marcos d’A Portela”.
Música de corda do cuarteto Seikilos para despedir o Pórtico do Paraíso
- Hoxe, domingo 17 de maio
- Cea / Mosteiro de Oseira
- Ás 19:00 horas / 15 euros
O cuarteto de corda Seikilos protagoniza o concerto de clausura do Festival Pórtico do Paraíso cun programa centrado en obras de Joaquín Turina, Maurice Ravel e Franz Schubert. A agrupación está formada por músicos con ampla traxectoria internacional e formación en prestixiosas institucións europeas.
Deporte, música e contacontos para celebrar as Letras Galegas no Barco
- Hoxe, domingo 17 de maio
- O Barco / Varios lugares
- Todo o día
O Barco de Valdeorras organiza unha intensa programación para celebrar o Día das Letras Galegas, combinando deporte, música e actividades culturais. A xornada inclúe unha andaina popular, actuacións musicais, contacontos e representacións teatrais en diferentes espazos da vila, con propostas pensadas para públicos de todas as idades.
O xuízo a Curros sobe á escena no Carballiño
- Hoxe, domingo 17 de maio
- O Carballiño / Auditorio
- Ás 19:30 horas / 5 euros
A compañía MalaSombra Producións representa “O xuízo a Curros”, unha obra galardoada nos Premios Follas Novas como mellor libro teatral. A montaxe, dirixida por Cándido Pazó e baseada nun acontecemento histórico relacionado coa figura de Curros Enríquez, combina teatro e memoria cultural nun espectáculo de forte identidade galega.
O Couto celebra o último día das súas festas con taekwondo e música galega
- Hoxe, domingo 17 de maio
- Ourense / O Couto
- Pola tarde / Entrada libre
As Festas do Couto chegan á súa última xornada coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas. A programación inclúe unha exhibición de taekwondo no polideportivo do Couto e actuacións musicais ao longo da tarde, entre elas a da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, que percorrerá distintas rúas do barrio.
Ourense / Trote Social
Centro India e 60 minutos organizan unha xornada de deporte e conviviencia para desconectar e compartir. Saída desde a Ponte Romana cun percorrido de 10 km. Finalizará cun vermú. Actividade aberta .
ONDE: Ponte Romana
CANDO: ás 10,30 horas
Verín / Gala das Letras
Gala músico-literaria das Letras Galegas e entrega de premios dos Certames de Poesía Xosé Carlos Caneiro Pérez e de Relato Curto Antonio Fernández.
ONDE: Auditorio municipal
CANDO: ás 11,30 horas
Barbadás / Cavernícola Kids
Primeira edición da Cavernícola Race Kids, unha divertida carreira de obstáculos dirixida aos máis pequenos da familia. Preto de 200 nenos e nenas de máis de 4 anos participan na proba deportiva, de 1,5 quilómetros de distancia superando distintos obstáculos.
ONDE: polideportivo
CANDO: ás 11,00 horas
