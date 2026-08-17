La Banda Musical de Loivos, en el ciclo musical de verano de Chaves

CONCIERTOS
Concierto de Dani Fernández en Pontevedra
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Detalles del evento
Chaves celebra las “Noches musicales” con música, convivencia y entretenimiento todos los lunes de verano. El programa incluye presentaciones de bandas de música, grupos de concertina y otros grupos musicales, brindando una variada oferta cultural que valora el patrimonio musical, el trabajo de las comunidades locales y los artistas regionales. Hoy será el turno de la Banda Musical de Loivos.
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