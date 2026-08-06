Bienestar al aire libre con la sesión de pilates en la piscina de Luíntra

La pista anexa a la piscina municipal de Luíntra recibe hoy una de las sesiones del programa +Deporte La Región, ofreciendo a vecinos y visitantes una clase de pilates diseñada para todos los públicos, sin importar su nivel o experiencia previa. La iniciativa busca aprovechar el entorno y los meses de verano para fomentar hábitos de vida saludables, mejorar la flexibilidad corporal y ofrecer una alternativa de ocio activo en plena naturaleza. Los interesados pueden inscribirse en el enlace pressclub.laregion.es.