Bienestar al aire libre con la sesión de pilates en la piscina de Luíntra

FESTA DO PULPO
Cartel musical del Pulpo Fest 2026
+DEPORTE
Detalles del evento
La pista anexa a la piscina municipal de Luíntra recibe hoy una de las sesiones del programa +Deporte La Región, ofreciendo a vecinos y visitantes una clase de pilates diseñada para todos los públicos, sin importar su nivel o experiencia previa. La iniciativa busca aprovechar el entorno y los meses de verano para fomentar hábitos de vida saludables, mejorar la flexibilidad corporal y ofrecer una alternativa de ocio activo en plena naturaleza. Los interesados pueden inscribirse en el enlace pressclub.laregion.es.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FESTA DO PULPO
Cartel musical del Pulpo Fest 2026
ESPECTÁCULO
Tarde de magia sorprendente para toda la familia
Lo último
DISCUSIÓN EN LA VÍA PÚBLICA
Investigan como asesinato el atropello mortal de Ames al apreciar alevosía
O SON DA ESTACIÓN
Baiuca, Nadadora o 9Louro visitan A Rúa con los Concertos do Xacobeo
DESCARTAN CUALQUIER RIESGO
Vídeo | La NASA confirma el impacto de restos de un cohete de SpaceX contra la Luna