CONCIERTOS EN PONTEVEDRA
“Bravú Bandástico”, una gran fiesta musical de rock, banda y tradición gallega
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Detalles del evento
El espectáculo festivo “Bravú Bandástico” que tiene lugar el miércoles en Pontevedra reúne en un mismo escenario a figuras históricas y renovadoras de la música popular y el rock gallego, como la Banda de Música de Pontevedra, la Orquestra Bravú Xangai, Antón Díaz, María do Vinculeiro, Rafa de O Caimán do Río Tea y el polifacético Xurxo Souto.
Esta propuesta rinde homenaje al espíritu del movimiento “rock bravú” que revolucionó la escena musical gallega en los años noventa, combinando la potencia folclórica con la energía del rock, la comedia y la cultura comunitaria.
El carisma desbordante de Xurxo Souto actúa como hilo conductor de un show con fusión entre gaitas, guitarras, metales de banda y voces tradicionales.
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