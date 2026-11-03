La búsqueda de vida fuera de la Tierra inaugura el curso de la UNED

Acto de inauguración del curso académico de la UNED que contará con la lección inaugural de Carlos Briones Llorente, investigador, divulgador científico y escritor. Doctor en Ciencias Químicas e investigador científico del CSIC, investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida y el desarrollo de biosensores para caracterizar los seres vivos o buscarlos fuera de la Tierra.