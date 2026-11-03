La búsqueda de vida fuera de la Tierra inaugura el curso de la UNED

CHARLA

06 nov

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense
6 nov
19:00H
Presencial
Carlos Briones Llorente.
La búsqueda de vida fuera de la Tierra inaugura el curso de la UNED | La Región

Acto de inauguración del curso académico de la UNED que contará con la lección inaugural de Carlos Briones Llorente, investigador, divulgador científico y escritor. Doctor en Ciencias Químicas e investigador científico del CSIC, investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida y el desarrollo de biosensores para caracterizar los seres vivos o buscarlos fuera de la Tierra.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats