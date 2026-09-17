O Carballiño tendrá un Año Jubilar en la iglesia de la Vera Cruz hasta 2027

El templo de la Vera Cruz de O Carballiño tendrá un Año Jubilar durante los próximos doce meses. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, anunció este miércoles la concesión del periodo jubilar ante decenas de fieles congregados en la iglesia con motivo de la celebración de San Cibrao, patrón de la localidad.

El Año Jubilar se prolongará hasta el 17 de septiembre de 2027, convirtiendo durante este tiempo al templo carballiñés en un lugar especialmente vinculado a la peregrinación y a la celebración religiosa. El anuncio se produjo al término de la celebración en honor a San Cibrao, una jornada que reunió a numerosos vecinos y fieles.

La celebración de San Cibrao continúa este jueves, día grande de las fiestas de O Carballiño, con la procesión a las 11:30 horas y la misa a las 12:15, presidida por el obispo Leonardo Lemos. La jornada contará también con actuaciones musicales y actividades por las calles de la localidad, con la charanga CLK, la Agrupación Musical de Boborás y Gallaecia Big Band, además de la orquesta Olympus por la noche.