Carlos Sadness en Coruña

Carlos Sadness es uno de los máximos exponentes del indie pop en español, famoso por construir un universo estético y musical único al que define como música tropical-galáctica.

Su propuesta combina letras poéticas, historias cotidianas y una marcada sensibilidad artística que abarca tanto la composición musical como la ilustración visual.

Dentro de esta identidad, el ukelele juega un papel absolutamente fundamental. Tras dejar atrás su etapa de rap bajo el nombre de Shinoflow, el artista encontró en las cuatro cuerdas de este pequeño instrumento la herramienta perfecta para redefinir su sonido.

El ukelele no solo es la base sobre la que compone la mayoría de sus temas, sino que aporta una sonoridad brillante, ligera y optimista que contrapone con frecuencia a letras con matices de melancolía.

Canciones como “Qué electricidad” o “Te quiero un poco” evocan una sensación permanente de verano, playa y frescura.