Celanova se convierte en la última parada del festival de danza Abanea

BAILE

Pista de Baile Abanea cerrará el programa con una propuesta concebida como punto de encuentro y participación, dirigida por Marta Alonso.

12 jul

Detalles del evento

Celanova
12 jul
21:00
Presencial
Pista de Baile Abanea cierra en Celanova
Celanova se convierte en la última parada del festival de danza Abanea | La Región

Celanova acoge la última jornada de Abanea, el festival de danza y movimiento itinerante. Será a las 21,00 horas con los espectáculos “El Mundo Atrás,” de Rolando Salamé; “Söa”, de Martín Blanco y “Baunsbak”, de Elvi Balboa.

Las actividades previas comenzarán a las 19,30 horas con el espacio “Happening Abanea Canle: creación e comunicación”, con Carlota Mosquera. Pista de Baile Abanea cerrará el programa con una propuesta concebida como punto de encuentro y participación, dirigida por Marta Alonso.

Desde las 21:00 horas en la Plaza Mayor de la localidad.

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