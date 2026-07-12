Celanova se convierte en la última parada del festival de danza Abanea
BAILE
Pista de Baile Abanea cerrará el programa con una propuesta concebida como punto de encuentro y participación, dirigida por Marta Alonso.
Detalles del evento
Celanova acoge la última jornada de Abanea, el festival de danza y movimiento itinerante. Será a las 21,00 horas con los espectáculos “El Mundo Atrás,” de Rolando Salamé; “Söa”, de Martín Blanco y “Baunsbak”, de Elvi Balboa.
Las actividades previas comenzarán a las 19,30 horas con el espacio “Happening Abanea Canle: creación e comunicación”, con Carlota Mosquera. Pista de Baile Abanea cerrará el programa con una propuesta concebida como punto de encuentro y participación, dirigida por Marta Alonso.
Desde las 21:00 horas en la Plaza Mayor de la localidad.
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