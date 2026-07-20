Celanova se prepara para la fiesta de la Ramallosa con un taller de faroles

La programación cultural en Celanova aumenta su actividad con el inicio de dos propuestas formativas diseñadas para diferentes públicos. La jornada contará con el obradoiro “Pequeños exploradores”, que se desarrollará en el Aula CeMiC en horario de 10,30 a 13,00 horas y permanecerá activo hasta el 29 de julio. Paralelamente, el Claustro Barroco acogerá el obradoiro “Farois da Ramallosa”, una actividad disponible hasta el 31 de julio para la que se requiere inscripción previa.

La Ramallosa es el acto central de las fiestas de A Encarnación, una procesión nocturna y pagana en la que cientos de personas llenarán de alegría y color las calles de villa, alumbradas tan sólo con la luz de los faroles. Este año tendrá lugar el próximo sábado, día 2 de agosto, dentro de un programad que se extenderá del viernes al domingo.