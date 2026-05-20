CerARTmic 2026: la feria de arte contemporáneo dedicada íntegramente a la cerámica
ARTESANÍA
Del 4 al 7 de junio vuelve cerARTmic, la tercera edición de la primera feria de arte contemporáneo dedicada íntegramente a la cerámica.
Detalles del evento
La cerámica toma todo el protagonismo en Madrid con esta edición de la feria cerARTmic, una cerámica y una creación manual que vive una importante explosión y lo hará con mayor participación, de 18 a 37 galerías de arte y una nueva ubicación, la Fundación Ortega-Marañón (Fortuny, 53) del 5 al 8 de junio. El espacio se complementa con una nueva zona donde se presentará una selección de artistas de Castilla y la Mancha comisariada por Tomás Alía, Zona Síntesis Digital con obra de Marina Núñez y Zona Kave Home.
Es la primera feria española dedicada exclusivamente a la cerámica contemporánea y reúne a artistas, galerías, coleccionistas y talleres
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