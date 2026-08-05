Charla en Ribadavia para observar bien el eclipse del próximo miércoles

Ante la proximidad del eclipse de sol del miércoles, día 12, que tendrá en Galicia uno de sus mejores puntos de observación, el Museo Etnolóxico de Ribadavia acoge la conferencia “A eclipse galega”, que ofrecerá un recorrido detallado sobre la historia de los eclipses, sus singularidades y las pautas necesarias para disfrutar de este fenómeno astronómico de forma segura. Si bien en Ourense el eclipse no llegará al 100%, es importante tomar medidas para observarlo con cautela. La charla estará impartida por Xosé Dositeo Veiga Alonso, físico y creador de la página web “Ceos galegos”. Veiga Alonso ha colaborado recientemente con Jorge Mira en la elaboración del informe titulado “Esperando un eclipse solar total. Recomendaciones para administraciones públicas y ciudadanos”. La entrada a la actividad es libre y gratuita hasta completar aforo.