Chuches Amil en espectáculo

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Detalles del evento
Chuches Amil presenta un espectáculo para todos los públicos donde cada canción es un sueño y cada sueño es una canción, para bien o para mal. Toda la familia está invitada a disfrutar de diferentes maneras de adentrarse en el mundo de los sueños y las historias, en un viaje a través de la música gallega más actual para disfrutar en familia. Un repertorio repleto de éxitos de los álbumes “Un conto ó revés” (2015) y “Monstros, con ou sen consentimo” (2018), de Chuches Amil.
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