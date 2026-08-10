Chuches Amil en espectáculo

TODO LA FAMILIA

10 ago

Detalles del evento

Baños de Molgas
10 ago
22:00
Presencial
Chuches Amil
Chuches Amil en espectáculo | La Región

Chuches Amil presenta un espectáculo para todos los públicos donde cada canción es un sueño y cada sueño es una canción, para bien o para mal. Toda la familia está invitada a disfrutar de diferentes maneras de adentrarse en el mundo de los sueños y las historias, en un viaje a través de la música gallega más actual para disfrutar en familia. Un repertorio repleto de éxitos de los álbumes “Un conto ó revés” (2015) y “Monstros, con ou sen consentimo” (2018), de Chuches Amil.

  • BAÑOS DE MOLGAS
  • SAN PEDRO DA RIBEIRA
  • A LAS 22:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

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