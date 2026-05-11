Conferencia | Ciclo “Arqueoloxía en monodose”

Nueva sesión del ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico Provincial. En esta ocasión participa la investigadora María Ángeles Utrero Agudo con la conferencia “Da arquitectura á arqueoloxía das igrexas altomedievais hispánicas (séculos VIII-X)”. El enfoque de la sesión supera la visión tradicional de la arquitectura como mera estética para adentrarse en su arqueología. A través de estudios de caso realizados en la Península Ibérica, Utrero Agudo desgranará cómo el análisis minucioso de los muros y las técnicas constructivas permite reconstruir la historia de estos edificios. El periodo abordado, que abarca desde el siglo VIII al X, es uno de los más fascinantes y, a la vez, complejos de la historia peninsular; una época de transición donde conviven diferentes tradiciones constructivas que sentaron las bases del arte medieval posterior.

La sesión es este 11 de mayo a las 19:30 horas en el C.C Marcos Varcárcel y la entrada es gratuita.