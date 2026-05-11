Conferencia | Ciclo “Arqueoloxía en monodose”

En la conferencia “Da arquitectura á arqueoloxía das igrexas altomedievais hispánicas (séculos VIII-X)”, María Ángeles Utrero Agudo realiza un repaso de estos monumentos a través del análisis de sus muros y técnicas constructivas. Se celebra en el Centro Cultural Marcos Valcárcel

La Región
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Publicado: 11 may 2026 - 11:27 Actualizado: 11 may 2026 - 11:28
11 may

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense
11 may
19:30 horas
Presencial
Iglesia medieval.
Conferencia | Ciclo “Arqueoloxía en monodose” | La Región

Nueva sesión del ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico Provincial. En esta ocasión participa la investigadora María Ángeles Utrero Agudo con la conferencia “Da arquitectura á arqueoloxía das igrexas altomedievais hispánicas (séculos VIII-X)”. El enfoque de la sesión supera la visión tradicional de la arquitectura como mera estética para adentrarse en su arqueología. A través de estudios de caso realizados en la Península Ibérica, Utrero Agudo desgranará cómo el análisis minucioso de los muros y las técnicas constructivas permite reconstruir la historia de estos edificios. El periodo abordado, que abarca desde el siglo VIII al X, es uno de los más fascinantes y, a la vez, complejos de la historia peninsular; una época de transición donde conviven diferentes tradiciones constructivas que sentaron las bases del arte medieval posterior.

La sesión es este 11 de mayo a las 19:30 horas en el C.C Marcos Varcárcel y la entrada es gratuita.

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