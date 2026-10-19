El ciclo Carlos Velo rinde homenaje al cineasta de Cartelle en el Liceo

CINE

19 oct

Detalles del evento

Liceo de Ourense
19 oct
19:30H
Presencial
Ciclo Carlos Velo.
El ciclo Carlos Velo rinde homenaje al cineasta de Cartelle en el Liceo | La Región

El Salón Noble del Liceo acoge hoy la primera jornada del Foro Carlos Velo con la proyección de las piezas “Colmena Rovira-Velo”, de Carlos Velo, y “O home e o carro”, de Xaquín Lorenzo y Antonio Román. La sesión inaugural se completará con los trabajos “Chocolates Cortázar” y “Somos pasajeros”, ambos dirigidos por Laura Gárdos Velo. Mañana continuará con la proyección de la película “Años después”.

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