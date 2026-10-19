El ciclo Carlos Velo rinde homenaje al cineasta de Cartelle en el Liceo
CINE
Detalles del evento
El Salón Noble del Liceo acoge hoy la primera jornada del Foro Carlos Velo con la proyección de las piezas “Colmena Rovira-Velo”, de Carlos Velo, y “O home e o carro”, de Xaquín Lorenzo y Antonio Román. La sesión inaugural se completará con los trabajos “Chocolates Cortázar” y “Somos pasajeros”, ambos dirigidos por Laura Gárdos Velo. Mañana continuará con la proyección de la película “Años después”.
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