Ciclo de conciertos de órgano de música antigua

37 EDICIÓN

09 ago

Detalles del evento

Por determinar
Xunqueira de Ambía
9 ago
20:00
Presencial
El órgano del Monasterio de Celanova.
Ciclo de conciertos de órgano de música antigua | La Región

Comienza el ciclo de conciertos de órgano de música antigua, que alcanza su 37 edición con una serie de cuatro conciertos para volver a hacer protagonista al instrumento barroco, siendo esta una ocasión especial confeccionada en torno al centenario de la organista Montserrat Torrent. El concierto inaugural correrá a cargo del organista malagueño Antonio del Pino.

  • DOMINGO 9 DE AGOSTO
  • XUNQUEIRA DE AMBÍA
  • COLEGIATA DE SANTA MARÍA
  • A LAS 20:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

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