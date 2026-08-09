Ciclo de conciertos de órgano de música antigua
37 EDICIÓN
Detalles del evento
Comienza el ciclo de conciertos de órgano de música antigua, que alcanza su 37 edición con una serie de cuatro conciertos para volver a hacer protagonista al instrumento barroco, siendo esta una ocasión especial confeccionada en torno al centenario de la organista Montserrat Torrent. El concierto inaugural correrá a cargo del organista malagueño Antonio del Pino.
- DOMINGO 9 DE AGOSTO
- XUNQUEIRA DE AMBÍA
- COLEGIATA DE SANTA MARÍA
- A LAS 20:00 HORAS / ENTRADA LIBRE
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