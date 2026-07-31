Ciclo De Perto con el concierto "Vinde todas" de Carmela

CICLO DE CONCIERTOS
Galicia Clarinet Fest en Lalín
MÚSICA TRADICIONAL
Detalles del evento
El ciclo De Perto finaliza con el concierto de música tradicional “Vinde todas”, de Carmela, un proyecto que utiliza la tradición como un ente flexible y moldeable que se adapta al contexto.
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