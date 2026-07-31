Ciclo De Perto con el concierto "Vinde todas" de Carmela

MÚSICA TRADICIONAL

31 jul

Detalles del evento

Paseo do Malecón, O Barco
31 jul
21:00
Presencial
Carmela.
Ciclo De Perto con el concierto "Vinde todas" de Carmela | La Región

El ciclo De Perto finaliza con el concierto de música tradicional “Vinde todas”, de Carmela, un proyecto que utiliza la tradición como un ente flexible y moldeable que se adapta al contexto.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats