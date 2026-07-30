Cine al aire libre pensado para mascotas

El Festival de Cine de Ourense (OUFF) incorpora una propuesta novedosa y original a su programación de verano con una noche de cine al aire libre donde se proyectará la película “Fantastic Mr. Fox”. El evento, con entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en la terraza superior del centro comercial Ponte Vella. Este horario, muy accesible, está pensado para facilitar la asistencia de familias con niños, permitiendo a la vez que el evento finalice a una hora razonable para respetar el descanso. La iniciativa propone una experiencia abierta a todos los públicos en un espacio amplio, cómodo y al aire libre. Como novedad y de forma pionera, contará con una zona especialmente acondicionada para quienes deseen asistir con sus mascotas, garantizando en todo momento el bienestar, la comodidad y la buena convivencia de todos los asistentes.