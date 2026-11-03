Circuito Cultural da Rúa Vella
PATRIMONIO
Detalles del evento
Circuito Cultural de Orientación na Rúa Vella, unha proposta que convida a descubrir o patrimonio histórico da contorna e a tradición vitivinícola da comarca a través de dous percorridos que combinan cultura, orientación, viño, gastronomía e música. As dúas teñen un aforo máximo de 30 persoas e as prazas poden reservarse na web rutadelvinovaldeorras.com/nuestras-experiencias.
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