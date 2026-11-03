Circuito Cultural da Rúa Vella

PATRIMONIO

La Región
La Región
Publicado: 03 nov 2026 - 10:44 Actualizado: 03 nov 2026 - 11:36
07 nov

Detalles del evento

A Rúa
7 nov
Presencial
A Rúa.
Circuito Cultural da Rúa Vella | La Región

Circuito Cultural de Orientación na Rúa Vella, unha proposta que convida a descubrir o patrimonio histórico da contorna e a tradición vitivinícola da comarca a través de dous percorridos que combinan cultura, orientación, viño, gastronomía e música. As dúas teñen un aforo máximo de 30 persoas e as prazas poden reservarse na web rutadelvinovaldeorras.com/nuestras-experiencias.

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