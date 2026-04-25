Cita con la artesanía en San Lázaro
FERIA
Una decena de artesanos con trabajos de joyería, bisutería, cuero, vidrio, cosmética y textil participan en la nueva edición de la Feira de Artesanía que se encuentra en el Parque de San Lázaro
Detalles del evento
Nueva edición de la Feira de Artesanía, organizada por la Asociación de Artesáns de Ourense - Adao, en la que participan más de una decena de artesanos con trabajos de joyería, bisutería, cuero, vidrio, cosmética y textil. La apertura oficial fue a las 12,00 horas con la Real Banda de Gaitas y se entregarán los premios del concurso del cartel oficial. Durante el fin de semana habrá también talleres de construcción de guitarra clásica por Marcos Domato Luthier el sábado y plegado artístico en libro con Mioco el domingo.
Del sábado 25 de abril al domingo 3 de mayo
Lo último