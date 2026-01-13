Coloquio “La crisis de la vivienda y como conjugar las perspectivas rural y urbana” en el Campus
Un nuevo “Encontro no Campus” en la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense
Detalles del evento
El próximo 23 de enero se celebrará un “Encontro no Campus” en el Aula magna de la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense entre las 12:30 y las 14:00 horas. En el evento se debatirá sobre “La crisis de la vivienda y como conjugar las perspectivas rural y urbana”, en la ponencia participarán:
- Elvira Carregado Pazos, arquitecta y urbanista,
- Juan Cabanelas Rodriguez, arquitecto y urbanista
- Román Gómez Crespo Vicepresidente da Asociación de Construtores e Promotores de Ourense
- Daniel Hermosilla Hermida Conselleiro Delegado de Rodiñas
Moderando el evento estará José Ángel Vázquez Barquero, director del Departamento de Fundamentos da Análise Económica e Historia Económica de la UVigo.
