Coloquio “La crisis de la vivienda y como conjugar las perspectivas rural y urbana” en el Campus

El próximo 23 de enero se celebrará un “Encontro no Campus” en el Aula magna de la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense entre las 12:30 y las 14:00 horas. En el evento se debatirá sobre “La crisis de la vivienda y como conjugar las perspectivas rural y urbana”, en la ponencia participarán:

Elvira Carregado Pazos, arquitecta y urbanista,

Juan Cabanelas Rodriguez, arquitecto y urbanista

Román Gómez Crespo Vicepresidente da Asociación de Construtores e Promotores de Ourense

Daniel Hermosilla Hermida Conselleiro Delegado de Rodiñas

Moderando el evento estará José Ángel Vázquez Barquero, director del Departamento de Fundamentos da Análise Económica e Historia Económica de la UVigo.