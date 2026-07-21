Compostella Expeditio, un viaje virtual por el Santiago medieval

Un viaje inmersivo de 20 minutos por calles y plazas que recrean las del Santiago de la Edad Media. Es la experiencia que, con la ayuda de tecnología de realidad virtual, ofrece 'Compostella Expeditio'. Podrá realizarse desde este martes hasta el próximo 9 de septiembre.

Las entradas --a un precio de 16,60 euros la general y desde 13,60 euros para mayores de 65, menores de 13 y otros colectivos con descuentos específicos-- ya están a la venta en 'Ataquilla.com'.

La experiencia ha sido presentada en rueda de prensa por la coordinadora de la sede de Afundación de Santiago, Ana Salgado; y por el director de la empresa compostelana Maxina, que produce esta innovadora experiencia inmersiva distribuida por Empiriens.

La firma santiaguesa fue finalista en la última edición de los prestigiosos 'XR Awards' internacionales, que reconocen la nnovación y la excelencia en el desarrolo de proyectos con tecnologías inmersivas.

"Es un sueño colectivo y un sueño cumplido. Esperamos tener un buen 'feedback'", ha trasladado Seijo, quien ha destacado la importancia y el valor emocional que tiene para él poder ofrecer, sobre la ciudad y su Catedral, experiencias similares a las que se han creado, por ejemplo, para Notre-Dame en París.

Viaje a la Edad Media en "máquina del tiempo"

El viaje inmersivo de 'Compostella Expeditio' se realiza a bordo de una 'máquina del tiempo' que transportará a quienes participen en la experiencia hasta la Edad Media y las dejará en la misma calle en la que están, la que acoge la sede de Afundación, a Rúa do Vilar. Pero la Rúa do Vilar de hace aproximadamente 800 años.

Una vez en la Edad Media, cada visitante podrá decidir por dónde caminar, qué hacer. Y en su ruta podrá interactuar con objetos, con hasta 50 personajes o, por ejemplo, participar en la vida social del mercado de A Quintana en el que puestos de comerciantes comparten espacios con antiguas sepulturas.

Las viviendas, las calles, o la arquitectura religiosa en las que podrán situarse los participantes en 'Compostella Expeditio' fueron concebidas como recreaciones inspiradas en la realidad del Santiago de Compostela de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, que interpretan artísticamente los datos históricos.

El equipo de Maxina, que trabajó con documentación y estudios de la arquitectura de la época para recrear los espacios, ha priorizado en cada detalle la importancia de incrementar el sentido de presencia de la persona usuaria.

De este modo, las personas participantes, mientras visitan las diferentes escenas, podrán interactuar con objetos, o con herramientas, en algunos de ellos. Podrán hacerlo tanto de forma individual cómo simultánea, en grupos reducidos.