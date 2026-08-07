Comunión entre el folk gallego y el techno orgánico con Baiuca

La cuadragésima primera edición de la Festa da Carballeira de Zas acoge el esperado directo de Baiuca, el proyecto musical liderado por el productor gallego Alejandro Guillán que revolucionó la folktrónica contemporánea. Baiuca destaca por fusionar de manera magistral la música tradicional gallega (sus cantiñas, atropos y la sonoridad de pandereteras y gaitas) con ritmos de electrónica de vanguardia como el techno, el downtempo y el house orgánico.

En el mágico entorno natural de los robles centenarios de la Carballeira de Velar, esta propuesta cobra una dimensión ancestral donde lo tradicional dialoga de forma fluida con los sintetizadores y la instrumentación acústica en vivo para implicar a la audiencia.