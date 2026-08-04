Concierto de Ángel Stanich

La Praza de María Pita acogerá el espectáculo de Ángel Stanich, una de las personalidades más singulares del panorama de la música independiente española.

Conocido popularmente como el “El ermitaño del pop”, el músico cántabro ha construido una fructífera carrera al margen de las modas comerciales convencionales, caracterizada por su inconfundible voz rasgada y falsete, su icónica estética barbuda y sus letras cargadas de ironía, surrealismo y agudas metáforas. Acompañado de su solvente banda,

Stanich despliega un directo vibrante donde confluyen el folk-rock expansivo, las influencias psicodélicas del rock de los años setenta y el carácter narrativo del mejor pop de autor.

Su propuesta en vivo destaca por una intensidad sin concesiones y una frescura instrumental que transforma cada concierto en una auténtica fiesta de rock psicodélico.