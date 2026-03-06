Los concierto del Café Torgal

Vuelve la temporada de conciertos en el Café & Pop Torgal y desde este 6 de marzo se puede disfrutar en directo de grandes artistas en un espacio íntimo y con la música y el arte como protagonistas.

Estos son en total ochos conciertos que se dividen entre los meses de marzo y mayo, y a continuación te los presentamos:

Viernes 6 de marzo, The Secret Society +Tuya.

El grupo presenta desde las 20:30 horas su quinto disco, «Canciones de amor y rabia».

Sábado 7 de marzo, La Estrella de David

David Rodríguez se presenta con sus canciones indie y pop desde las 20:30 horas.

Viernes 13 de marzo, Amaia Miranda

La guitarrista, compositora, productora y cantautora se presenta con dos discos y consolidada como una de las artistas emergentes con más proyección. En su haber cuenta con dos discos ya “Cuando se nos mueren los amores” y “Mientras vivas brilla”. También a las 20:30 horas.

Domingo 29 de marzo, Alizzz

Uno de los artistas y productores más seguidos del panorama nacional llega Ourense y lo hace con todas las entradas agotadas para su concierto que arranca a las 20:00 horas. Ha compuesto temas para la élite de los artistas nacionales, incluyendo a C. Tangana, Rosalía, Aitana, Lola Indigo, Amaia, Alejandro Sanz, y también internacionales cómo Piso21, Becky G, Mora, Feid, Natti Natasha y Doja Cat.

Viernes 8 de mayo, Toldos verdes

El grupo madrileño llega a Ourense con una propuesta fresca y después de haber conquistado salas y festivales en los últimos años por España. Este año presentan un concierto en el que exploran composiciones más melódicas y sofisticadas sin perder su esencia enérgica. Canciones que hablan de nostalgia, amor y de lo cotidiano, cargadas de melodías pegadizas. El evento comienza a las 20:30 horas.

Lunes 11 de mayo, Edwyn Collins

El rockero llega a Ourense en su última gira por España. Acompañado de su banda pretende hacer disfrutar a todos. Las entradas para este, también, están ya agotadas. El concierto comienza a las 20:30 horas.

Jueves 14 de mayo, Mori

Presentado por SON Estrella Galicia este artista llega a Ourense con su gran propuesta. El concierto arranca a las 20:30 horas.

Sábado 16 de mayo, Tronco

El grupo formado por los hermanos Conxita y Fermí Herrero se presenta en Ourense con una propuesta muy personal, la actuación será a las 20:30 horas.

Las entradas para estos conciertos van desde los 8 euros hasta los 25 y se pueden adquirir aquí.