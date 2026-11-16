Chris Jagger es un músico con identidad propia y más de cincuenta años de carrera. Aunque es el hermano menor de Mick Jagger, ha desarrollado un camino independiente, explorando el blues, el rock, el folk y las raíces de la música americana. Nacido en Dartford (Inglaterra) en 1947, creció rodeado de la pasión por el rhythm & blues que también marcó los primeros años de los Rolling Stones, pero siempre se mantuvo alejado del foco mediático.

Desde su debut en solitario en los años setenta, ha publicado varios álbumes en los que combina blues eléctrico y acústico, swing de Nueva Orleans, country y folk celta. Su voz grave y expresiva, su guitarra acústica y su conocimiento de la tradición del blues americano le han permitido ganarse el respeto de críticos y músicos.

En directo, Chris Jagger ofrece conciertos íntimos y llenos de energía, en los que el blues se convierte en conversación, historia y emoción sin artificios. A lo largo de su trayectoria ha actuado en festivales y salas de toda Europa, ha colaborado con músicos destacados y ha mantenido una presencia constante sobre los escenarios.

Su actuación en el Teatro Principal de Ourense promete una noche en la que el blues de raíz británica y americana se encontrará sobre el escenario con autenticidad y elegancia.