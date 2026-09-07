Concierto de Delta Blues Riders

BLUES

11 sep

Detalles del evento

Café Cultural Auriense
11 sep
21:30
Presencial
Delta Blues Riders.
Concierto de Delta Blues Riders | La Región

Los amantes del blues tradicional tienen una cita el próximo viernes, 11 de septiembre, en el Café Cultural Auriense de Ourense. La reconocida banda portuguesa Delta Blues Riders ofrecerá un concierto en el que repasarán los sonidos más auténticos del género, con un repertorio fuertemente inspirado en las raíces del Delta del Misisipi y en los grandes clásicos.

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