Concierto de Delta Blues Riders

Los amantes del blues tradicional tienen una cita el próximo viernes, 11 de septiembre, en el Café Cultural Auriense de Ourense. La reconocida banda portuguesa Delta Blues Riders ofrecerá un concierto en el que repasarán los sonidos más auténticos del género, con un repertorio fuertemente inspirado en las raíces del Delta del Misisipi y en los grandes clásicos.