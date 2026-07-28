Concierto de Eris Mackenzie y Bewis de la Rosa

En el marco de la programación cultural de las Festas do Apóstolo 2026, la icónica Praza da Quintana acoge la actuación conjunta de Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie.

Beatriz del Monte, conocida artísticamente como Bewis de la Rosa, se ha consolidado como la gran referente del “rap rural”, fusionando la poesía escénica, las raíces folclóricas y la música urbana en un discurso que reivindica la vida del campo y la memoria tradicional.

Acompañada por la energía ecléctica de Eris Mackenzie, ofrecerá un espectáculo vibrante cargado de lirismo y compromiso social. El evento es de acceso completamente gratuito y se desarrollará al aire libre.

La combinación del majestuoso entorno monumental de la piedra compostelana con ritmos innovadores promete convertir esta noche en una de las veladas más singulares del verano en la capital gallega, que prosigue con su programación estival.