Concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia. El especial atractivo del programa consiste en la combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas musicales. Así, interpretarán obras de grandes maestros como Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi, en diálogo con otras de Sergei Prokofieff o el rey del tango, Astor Piazolla. Entradas en ataquilla.com.