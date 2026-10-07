Concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia

TEATRO PRINCIPAL

07 oct

Detalles del evento

Teatro Principal
7 oct
20:00H
Presencial
Filarmónica de Cámara de Colonia.
Concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia | La Región

Concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia. El especial atractivo del programa consiste en la combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas musicales. Así, interpretarán obras de grandes maestros como Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi, en diálogo con otras de Sergei Prokofieff o el rey del tango, Astor Piazolla. Entradas en ataquilla.com.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats