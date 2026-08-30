Concierto Fran Sieira

“BenQuerer” es una pausa necesaria en el ruido contemporáneo. Esta pieza íntima se enraíza en el día a día y en nuestra compleja capacidad de adaptarnos a las transformaciones inevitables de la vida. Lejos de prometer una felicidad permanente o sostener la falacia de estar siempre bien, la propuesta nos convoca a escuchar atentamente al cuerpo cuando exige parar, a habitar el autocuidado sincero y a sostener con firmeza nuestros propios límites.

En un sistema voraz que mide el valor humano únicamente por la producción ininterrumpida y la inercia del avance constante, cabe preguntarnos: ¿nos está realmente permitido detener la marcha? ¿Es posible desnudarnos desde la vulnerabilidad sin cargar con el estigma social de la fragilidad?

Desde los márgenes y construida con una clara perspectiva de género, Fran Sieira parte de su relato personal para tejer una invitación colectiva y urgente: la de mirarnos al fin con profundo respeto, priorizar el sostén emocional en común.