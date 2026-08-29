Concierto de Godiva en el Festival Areabesta
MÚSICA
Detalles del evento
Dentro del programa de hoy del festival musical Areabesta la banda Godiva será la gran protagonista.
Una contundente banda de death metal melódico y sinfónico nacida en el año 2000 en la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicão. Tras irrumplir en el panorama musical con su EP debut “Spiral” en 2002 y el álbum “Call of the Charon” en 2007, el grupo experimentó una pausa prolongada antes de resurgir con una alineación renovada.
Su estilo destaca por articular la agresividad bruta y la contundencia propia del death metal más técnico y espectacular con majestuosos arreglos orquestales que aportan una dimensión dramática y oscura a sus composiciones.
- Cercedo Cotobade (Pontevedra)
- Sábado, 29 de agosto
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