Concierto de Godiva en el Festival Areabesta

Dentro del programa de hoy del festival musical Areabesta la banda Godiva será la gran protagonista.

Una contundente banda de death metal melódico y sinfónico nacida en el año 2000 en la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicão. Tras irrumplir en el panorama musical con su EP debut “Spiral” en 2002 y el álbum “Call of the Charon” en 2007, el grupo experimentó una pausa prolongada antes de resurgir con una alineación renovada.

Su estilo destaca por articular la agresividad bruta y la contundencia propia del death metal más técnico y espectacular con majestuosos arreglos orquestales que aportan una dimensión dramática y oscura a sus composiciones.