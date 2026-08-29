Concierto de Grande Amore en Cangas

El concierto de Grande Amore (el proyecto del músico gallego Nuno Pico) programado para el sábado 29 de agosto de 2026 en las Naves de Ojea, en Cangas do Morrazo (Pontevedra), promete ser una de las citas más intensas del verano en la costa gallega.

Arrancando a las 22:30 horas, la actuación se concibe como una descarga sin aliento donde la barrera entre el escenario y la pista se disuelve desde el primer segundo.

La propuesta en directo de Grande Amore destaca por su naturaleza visceral y conexión con el público, combinando la rabia, fuerza y la actitud del punk más crudo con potentes bases de electrónica industrial, sintetizadores analógicos marcados, guitarras distorsionadas y ritmos de electro-pop agresivo.

Lejos de quedarse parapetado tras las máquinas, Nuno Pico despliega un magnetismo escénico arrollador, saltando entre el público y convirtiendo cada recinto en una catarsis colectiva.